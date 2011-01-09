مدیران در تحول آموزش و پرورش اصلی ترین نقش را دارند

به گزارش خبرنگار مهر در همدان، ابراهیم سحرخیز شامگاه شنبه در مراسم تجلیل از 50 فرهنگی نمونه در شهرستان ملایر از توابع استان همدان، اظهار داشت: تحول بنیادین در آموزش و پرورش تنها به مدد مدیران و فرهنگیان در مدارس بستگی دارد و می توان در بعد توانمند سازی دینی و انسانی، برای آموزش و تربیت نیروی انسانی خود انگیخته تلاش کرد.

سحرخیز با بیان اینکه آموزش و پرورش به عنوان دستگاهی مولد و سرمایه گذار در تربیت نیروی انسانی جایگاه خود را یافته است، افزود: آموزش و پرورش در سند جامع فرهنگی کشور، در 26 بند جایگاه بی بدیلی دارد.

معاون آموزش متوسطه وزیر آموزش و پرورش با بیان اینکه تمام دغدغه آموزش و پرورش صرف بازسازی بر اساس سند تحول ملی می شود، افزود: رتبه‌بندی معلمان در طبقه حاکمیت و سیستم ارزیابی تعلیم و تربیت می‌تواند منجر به ارتقا کارآیی معلمان شود.

وی با بیان اینکه فرهنگیان می‌توانند در مقاطع مختلف تحصیلی، ادامه تحصیل دهند، افزود: فرهنگیان، مدیران و مربیان باید درس پژوهی و اقدام پژوهی را مد نظر قرار دهند.

سحرخیز در ادامه با اشاره به اینکه آموزش و پرورش در یک سال آینده وارد عرصه جدیدی در دوره های ابتدایی با شش سال و دو دوره سه ساله متوسطه در رده اول و دوم می شود، گفت: توسعه هنرستان ها و مراکز کار و دانش به عنوان یک ضرورت در وزارت آموزش و پرورش دنبال می شود.

وی ادامه داد: با توجه به ظرفیت های موجود در استان همدان، مراکز استعدادهای درخشان در شهرهای جنوبی استان از جمله ملایر و نهاوند راه اندازی می شود.

همچنین با حضور معاون وزیر آموزش و پرورش هفتمین مدرسه هوشمند ملایر راه اندازی شد.

ابراهیم سحرخیز در این مراسم با بیان اینکه هوشمند سازی مدارس کشور یکی از اولویت های اصلی این وزارتخانه است، افزود: شناسایی آسیب ها و آفت ها با توجه به بهره گیری دانش آموزان از تکنولوژی و امکانات اینترنتی توسط مدیران مورد تاکید است.

سحرخیز با تاکید بر نظارت بیشتر مدیران و مربیان در نوع و نحوه آموزش در مدارس هوشمند افزود: مدیران می توانند علاوه بر ارائه کارنامه های ریز نمرات، کارنامه توصیفی نیز به والدین دانش آموزان ارائه دهند.