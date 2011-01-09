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۱۹ دی ۱۳۸۹، ۹:۳۷

در پی تظاهرات گسترده مردم؛

دولت الجزایر قیمت شکر و روغن را نصف کرد/ ارائه طرح استخدام جوانان بیکار

دولت الجزایر قیمت شکر و روغن را نصف کرد/ ارائه طرح استخدام جوانان بیکار

در پی تظاهرات گسترده روز گذشته مردم الجزایر در اعتراض به افزایش قیمت کالاها و بیکاری، دولت این کشور قیمت روغن و شکر را 41 درصد کاهش داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، شبکه خبری الجزیره در گزارشی درباره اعتراضات مردم نسبت به اوضاع معیشتی و بیکاری از کاهش 41 درصدی قیمت روغن و شکر در این کشور با تصمیم دولت خبر داد.

بر این اساس، دولت الجزایر پس از تظاهرات روز گذشته در شهرهای مختلف این کشور که سه کشته و صدها زخمی بر جای گذاشت تصمیم گرفت قیمت برخی مواد غذایی را کاهش دهد.

این در حالی بود که دولت الجزایر قیمت آرد، روغن و شکر را افزایش داده بود مسئله ای که تظاهرات گسترده مردم را درپی داشت.

الجزیره در ادامه این گزارش با اشاره به اینکه در اعتراضات روز گذشته جوانان الجزایری حضور گسترده ای داشتند، اعلام کرد: معترضین در این تظاهرات قانون وضعیت فوق العاده را نادیده گرفتند.

بر اساس قانون وضعیت فوق العاده در الجزایر که از 20 سال پیش وضع شده است تجمع بیش از 5 نفر در این کشور ممنوع شده است.

از سوی دیگر، روزنامه الشروق الجزایر امروز در خبری از طرح جدید دولت الجزایر برای استخدام جوانان بیکار در این کشور خبر داد.

الشروق همچنین با اشاره به تظاهرات روز گذشته مردم الجزایر نوشت، معترضین درباره سوء استفاده برخی از جریانها از اعتراضات آنها هشدار داده اند.

کد مطلب 1227831

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