دستگاههای برتر اصلاح الگوی مصرف گلستان تقدیر می شوند

به گزارش خبرنگار مهر در گرگان، جواد قناعت صبح یکشنبه در نشست استانداری افزود: اجرا شدن شایسته هدفمند کردن یارانه ها در استان مرهون همکاری خوب مردم، زحمات و پای کار بودن مدیران و اطلاع رسانی مناسب بود.

استاندار گلستان اظهار داشت: دشمنان آماده بودند در روز اول اجرای این قانون دست به تحرکاتی بزنند و برای نظام و کشور مشکل ایجاد کنند، اما طبق اعترافات آنان، همراهی خوب مردم باعث شد تا ضمن موفقیت اجرای این قانون، دشمن نتواند به اهداف و برنامه های خود دست یابد.

قناعت با اشاره به اعمال مدیریت مصرف از سوی مردم در طول اجرای قانون هدفمندی یارانه‌ها خاطرنشان کرد: مردم با هوشیاری به منافع اجرای این قانون پی برده و با تعریف جدید از مبانی مدیریت مصرف، شیوه زندگی خود را با مدل جدید تطبیق داده‌اند.

به گفته استاندار گلستان، ارتباط بیشتر فرماندار و مسئولان با ائمه جمعه باعث خواهد شد تا آنان در خطابه های خود، در اجرای بهتر این قانون همراه باشند و در مجموع هر چه اطلاعات و اشرافیت ائمه جمعه بیشتر باشد، کار راحتتر صورت خواهد گرفت.

وی با اشاره به ایام دهه مبارک فجر افزود: مراسم افتتاحیه این ایام به همراه نمایشگاه دستاوردهای دستگاههای دولتی و اجرائی باید باشکوهتر از سال گذشته برگزار شود.

به گفته وی، برپائی همایش های تخصصی جوانان، بانوان، ورزشکاران، طلاب، دانشجویان و اساتید، بسیجیان، شوراها و دهیاران نیز باید در دستور کار باشد.

وی ادامه داد: دستگاهها باید در برپائی این نمایشگاه و همایش ها سنگ تمام بگذارند و شروع کار در روز 12 بهمن باید از شکوه و جلال خاصی برخوردار باشد.

وی افزود: در روز 22 بهمن ضمن حضور باشکوه و گسترده تر از سالهای گذشته باید ازسخنرانان توانمند ولایی واعتقادی خوب استفاده شود.

استاندار گلستان باتقدیر وتشکر از حضور گسترده مردم استان در تجمع وراهپیمایی 9 دی اظهار داشت: ازاین روز بزرگ، بعنوان انقلاب سوم یادکردند و این روز مورد تاکید مقام معظم رهبری است و باید آن را گرامی بداریم.

قناعت در بخش دیگری از سخنان خود خطاب به مدیران برخی دستگاهها گفت: بر اساس مصوبه شورای عالی اداری استانهای وزارت کشور، مدیران ارشد دستگاهها نسبت به تغییر مدیران زیر مجموعه خود در شهرستان ها با هماهنگی اقدام کنند، که باید این کار و تغییرات با هماهنگی فرمانداران باشد و اگر فرماندار و مدیر ارشدی به توافق نرسیدند،‌ استاندار باید آن را برطرف نماید، اما اگر هماهنگی وجود داشته باشد، همکاری بین مدیر شهرستانی و فرماندار در جهت رشد و توسعه بهتر خواهد بود.