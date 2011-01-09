خوش بینی نسبت به زنده ماندن نماینده کنگره آمریکا

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از شبکه بی بی سی، "گابریل گیفوردز" نماینده کنگره از ایالت آریزونای آمریکا هدف تیراندازی قرار گرفته بود در بیمارستانی در حال مداواست. پزشکان معالج وی "با احتیاط" ابراز خوش بینی کردند که وی از این سانحه جان سالم به در برد.

"پیتر ری" یک پزشک در بیمارستان آریزونا محل بستری شدن این نماینده به خبرنگاران گفت: وضعیت وی وخیم است. جراحی به پایان رسیده و من درمورد بهبودی وی خوشبین هستم.

این پزشک با این حال در پاسخ به این پرسش که آیا به نظر او گابریل گیفوردز می‌تواند به بهبودی کامل دست یابد گفت: ما نمی‌توانیم بگوییم که این بهبودی چه نوع بهبودی‌ خواهد بود.

در این تیراندازی که گفته می شود صدای بالغ بر 20 شلیک پی در پی در صحنه شنیده شد گیفوردز بر اثر شلیک گلوله به ناحیه سر به شدت مجروح شد. گفته می شود که گلوله از یک طرف به سر وی وارد و از طرف دیگر خارج شده است.

این حادثه صبح روز گذشته هنگامی صورت گرفت که گیفوردز در حال تبریک گفتن به رای دهندگان خود مقابل یک سوپر مارکت در شهر توسان بود. در پی این حادثه شخصی به نام "جی لی لاگنر" 22 ساله بازداشت شد.



یکی از مقامات پلیس حفاظت از اعضای کنگره که خواست نامش فاش نشود، درباره این سوء قصد گفت: ضارب با یک سلاح خودکار اقدام به شلیک کرده است.



رئیس جمهوری آمریکا و "جان بوهنر" رهبر اکثریت سنا با صدور بیانیه های این حمله را یک تراژدی توصیف‌ ناپذیر دانستند.



پیش از این شبکه ارادیویی NPR گزارش داده بود که این نماینده به همراه چند نفر دیگر کشته شده‌اند.

گیفوردز چهل ساله که هم اکنون در شرایط دشوار جسمی به سر می برد ماه نوامبر سال گذشته برای سومین بار به نمایندگی کنگره انتخاب شد.



پیش از این، دفتر وی در شهر توسان بعد از تصویب لایحه قانون اصلاح خدمات بهداشت و درمان در ماه مارس 2010 میلادی، هدف حمله قرار گرفته بود.