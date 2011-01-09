حرم حضرت معصومه(س) شبانه روز پذیرای زائران است

حجت‌الاسلام محمد نظری در گفتگو با خبرنگار مهر در قم گفت: سال‌ها با تقاضای زائران و مجاوران حرم مطهر حضرت معصومه(س) در خصوص بازگشایی درب حرم به صورت شبانه روزی مواجه بودیم که این امر با دستور حجت‌الاسلام سعیدی تولیت آستانه مقدسه حضرت معصومه(س) محقق شد.



وی با بیان این که زائران از این پس می‌توانند شب‌ها نیز به حرم مطهر حضرت معصومه(س) مشرف شوند عنوان کرد: در گذشته تنها شب‌های چهارشنبه و جمعه درب حرم به صورت شبانه روزی باز بود که همزمان با سالروز قیام نوزده دی مردم قم این توفیق نصیب خادمان حرم حضرت معصومه(س) شد تا شب‌ها نیز در خدمت زائران باشند.



وی با بیان اینکه 200 شب از ایام سال درب حرم به صورت شبانه روزی باز بوده است افزود: بر اساس تصمیم گرفته شده مابقی شب‌های سال نیز درب حرم باز خواهد بود که البته در این خصوص نیز محدویت‌هایی وجود دارد و زائران شب‌ها تنها از درب‌های خیابان ارم، اتابکی و درب قبله می‌توانند برای زیارت به حرم مشرف شوند.



مدیر حرم مطهر حضرت معصومه(س) با بیان اینکه نظافت حرم توسط خادمان در شب صورت می‌گیرد، اضافه کرد: رواق‌های اطراف ضریح و صحن‌های بزرگ و کوچک برای زیارت برادران و خواهران باز خواهد بود و با هماهنگی‌های صورت گرفته نظافت به گونه‌ای انجام خواهد شد که زائران از فیض زیارت محروم نشوند.



وی عنوان کرد: با این تصمیم نیازمند خادمین بیشتری نیستیم چرا که عده زیادی هنوز برای خادمی افتخاری در نوبت قرار دارند که به مرور از این افراد که اعلام آمادگی کرده‌اند درشیفت شب استفاده می‌شود و در صورت نیاز فراخوان برای جذب خادمین افتخاری را اعلام خواهیم کرد.



حجت‌الاسلام نظری در ادامه عنوان کرد: یکی از مسائلی که برای باز بودن شب‌های حرم با آن مواجه بوده وهستیم ورود افراد مسأله دار به حرم می‌باشد که البته تعدادی از این افراد قابل تحمل هستند و با رعایت و حفظ شئونات حرم مشکلی با آنها نخواهیم داشت اما ورود برخی از افراد ما را دچار مشکل می‌کند که امیدواریم با همکاری بیشتر و تنگاتنگ بین اداره آگاهی ‏، نیروی انتظامی و شهرداری در صورت بروز چنین مواردی بتوانیم این افراد را به دستگاه‌های ذی‌ربط هدایت کنیم.