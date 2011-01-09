همه پرسی فرصتی تاریخی است/ تاکید بر پایبندی به همزیستی با شمال

وی به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از شبکه تلویزیونی العربیه، سالواکر جزو اولین کسانی بود که رای خود را به صندوق انداخت. وی هم اکنون در حال سخنرانی در جوبا (مرکز جنوب سودان) است.

پس از به صندوق انداختن رای خود درباره برگزاری همه پرسی برای تعیین وضعیت سرزمینی سودان اظهار داشت: این فرصت یک لحظه تاریخی است.

وی در ادامه پایبندی خود را به زندگی مسالمت آمیز میان شمال و جنوب سودان اعلام و خاطرنشان کرد: جنگ دیگر به این سرزمین بارنخواهد گشت و همه پرسی پایان کار محسوب نمی شود بلکه آغاز مرحله جدیدی است.

مخالفان جنوب سودان پس از سالها جنگ داخلی در سال 2005 در توافقی با "عمر البشیر" رئیس جمهور سودان درباره برگزاری همه پرسی تعیین سرنوشت در این منطقه در سال 2011 توافق کردند. این همه پرسی هم اکنون در حال برگزاری است و نتایج ان احتمالا منجر به تجزیه بزرگترین کشور قاره آفریقا خواهد شد.