ارکستر موسیقی ملی صدای زندگی دارد

به گزارش خبرنگار مهر، نخستین تمرین ارکستر موسیقی ملی به رهبری بردیا کیارس در حالی برگزار شد که اعضای شورای فنی ارکستر موسیقی ملی ،هوشنگ ظریف، حسین علیزاده ، ارسلان کامکار و فردین خلعتبری اجرای قطعات تمرینی را نظارت می کردند.

انگیزه ارکستر ملی خدمت به فرهنگ است

در بخش نخست تمرین قطعه "بیژن و منیژه" اثر حسین دهلوی در سه قسمت اجرا شد و پس از آن حسین علیزاده دبیر شورای فنی ارکستر موسیقی ملی در جمع نوازندگان ارکستر حاضر شد و درباره کم و کیف اجرای این قطعه گفت : قبل از هر مطلبی آنچه برای من جلب توجه کرد دیدن چهره جوان و مشتاقی است که قلبشان برای هنر موسیقی می تپد و خوشبختانه آنچه دیدم اجرای خوب این قطعه بود اما به عقیده من برخی از نت ها در طول اجرا باید پرحجم تر صدا دهد اما به طور کلی نظر اعضای شورای فنی ارکستر در خصوص اجرای این قطعات خوب است.

این نوازنده تار در ادامه افزود : انگیزه اصلی ما خدمت به فرهنگ موسیقی و آنچه به آن تعلق داریم است از همین رو تحلیل رسانه ها و برداشت های اشتباه و سلیقه ای آنچه نیست که ما می خواهیم از همین رو معتقدم که ارکستر موسیقی ملی ، ارکستری است که عشق در آن موج می زند و صدای عشق از دستان هنرمندان عاشق شنیده می شود و این شوق و حرارت اعضای شورای فنی ارکستر را بیش از گذشته امیدوار کرد و روح تازه ای درارکستر دمیده شده است .

ارکستر کارمندی نمی خواهیم

حسین علیزاده در ادامه صحبت های خود به مسائل پیرامون هنر موسیقی اشاره کرد و گفت : همه ما می دانیم که هنر موسیقی با مشکلات بسیاری مواجه است اما نباید همه تقصیرات را گردن شرایط و نابسامانی های فرهنگی بدانیم به اعتقادمن بخشی از این مسائل به خود هنرمند برمی گردد و ما باید این مشکلات را تا جایی که به هنرمند مربوط می شود حل کنیم هنرمند موسیقی باید یاد بگیرد تا جرات تعریف کردن از هنرمندان دیگر را داشته باشد؛ به اعتقادمن هنرمندان موسیقی تشنه فرهنگ هستند و ما باید دست به دست هم دهیم تا هنر ارزنده موسیقی را با قدرت به معرض نمایش بگذاریم.

وی درپایان با تاکید براینکه ارکستر موسیقی ملی، ارکستر کارمندی نیست گفت : صدایی که از ارکستر باید درآید صدای زندگی است و با وجود سیاست های نادرست و مشکلات مالی و اداری که سر راه ارکستر وجود دارد باید ارکستر موسیقی ملی کار خود را انجام دهد چراکه ما ارکستر کارمندی نمی خواهیم و من امیدوارم این نوع نگاه در همه نوازنده ها تقویت شود تا آثاری در خور موسیقی ملی و ایرانی در این ارکستر اجرا کنیم.

پس از پایان صحبت های حسین علیزاده ؛ بردیار کیارس رهبر جوان ارکستر موسیقی ملی در توضیح رپرتواری که برای اجرای ارکسترملی درنظر گرفته شده است گفت : برای این اجرا رپرتواری ازآثار آهنگسازان مختلف ایرانی ترتیب داده شده است و قرار است قطعات ، "بیژن ومنیژه" از آثار استاد حسین دهلوی ، "نی نوا"،"سلام" و یک قطعه جدید با نام"کردی" از آثاراستاد علیزاده ، "نغمه خراسانی" ساخته ارسلان کامکار در نخستین اجرای رسمی ارکستر موسیقی ملی ایران در اسفندماه به روی صحنه رود.

در حاشیه

*میانگین سنی نوازنده های ارکستر موسیقی ملی 25 تا 30 سال بود که حسین علیزاده در صحبتهای خود این میانگین سنی را از ویژگی های این ارکستر دانست .

* یکی از نکات جالب در این ارکستر حضور نادر مرتضی پور رهبر مهمان ارکسترسمفونیک تهران به عنوان نوازنده کنترباس بود که بردیار کیارس حضور این نوازنده را حمایت ایشان از ارکستر موسیقی ملی دانست.

*علی ترابی (سرپرست دائمی دفتر موسیقی) در جلسه تمرین ارکستر ملی در کنار اعضای شورای فنی حضور داشت.

*هیچ ساز ایرانی در ترکیب سازیندی ارکستر موسیقی ملی در نخستین تمرین ارکستر وجود نداشت.