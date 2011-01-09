مهدی قره شیخلو رئیس سازمان دارالقرآن کریم وابسته به سازمان تبلیغات اسلامی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: بانک اطلاعات قرآنی در دوبخش راه اندازی می شود. یک بخش از این اقدام تبدیل مجموعه کل فعالیتهای سازمان و دارالقرآنهای استانها به یک بانک جامع اطلاعات قرآنی است.

وی افزود: بخش تبدیل کل فعالیتهای سازمان به بانک اطلاعات قرآنی با توجه به تنوع فعالیتها چون جلسات قرآن، مؤسسات، تصحیح قرآن، بانک اطلاعاتی اساتید، قاریان، فاز اول این بانک اطلاعات قرآنی است که قرارداد آن بسته شده و نرم افزار آن تاپایان سال آماده می شود. از ابتدای سال آتی نرم افزاری تحت وب خواهیم داشت که مجموعه فعالیتهای متمرکز و استانی در این بانک جمع آوری می شوند.

قره شیخلو گفت: برای مثال سازمان دارالقرآن در طول سال 300 یا 400 هزار علاقمند را آموزش می دهد و یا در طول سال دست کم 100 دوره تخصصی قرآنی برگزار می شود اما اطلاعات آن یکجا جمع نشده است. این نرم افزار طوری طراحی می شود که استانها می توانند آمار عملکرد خود و اطلاعات مربوط به آن را وارد این بانک کنند.

وی تصریح کرد: این نرم افزار طوری طراحی می شود که قابلیت توسعه و دربرگیری کل کارهای قرآنی کشور داشته باشد تا اطلاعات بخشهای قرآنی کشور را که مورد نیاز عموم مردم است در این نرم افزار قرار گیرد.

رئیس سازمان دارالقرآن کریم تأکید کرد: انتظار می رود راه اندازی بانک اطلاعات قرآنی کل کشور در شش ماه نخست سال 90 به پایان برسد تا پس از آن اقدامات لازم برای دربرگیری اطلاعات قرآنی کل کشور انجام شود.

وی در رابطه با هدف از راه اندازی این بانک اطلاعات قرآنی گفت: برای انجام هرکاری اطلاعات پایه مورد نیاز است. اگر آمار منسجمی از دوره های آموزشی، افراد شرکت کننده و دوره های تخصصی داشته باشیم می تواند پایه ای برای برگزاری دوره های آتی باشد تا در برنامه ریزیها و سیاستگذاریهای خود در آینده نتیجه گیری کنیم که در کدام عرصه نیاز ما رفع شده و نیاز به سرمایه گذاری کمتری است و کدام عرصه نیازمند توجه و سرمایه گذاری بیشتر است.

قره شیخلو اضافه کرد: در حال حاضر آمارها تنها به صورت حدسی ارائه می شوند، اما اگر آمار اقدامات صورت گرفته را در اختیار داشته باشیم برنامه ریزی برای اقدامات بعدی تسهیل می شود.