136 شرکت تعاونی در خراسان شمالی تشکیل شد

عباس اهرابی در گفتگو با خبرنگار مهر در بجنورد اظهار داشت: تعداد اعضای این تعاونیها به بیش از هزار و 370 نفر رسیده است.

وی بیان داشت: در این تعاونیها بیش از 630 میلیون ریال سرمایه گذاری شده و این تعداد تعاونی توانسته است هزار و 300 فرصت شغلی ایجاد کند.



این مسئول با اشاره به اینکه بیشترین تعداد تعاونیها در رشته های کشاورزی، صنعتی و خدماتی تشکیل شده است، افزود: در بین شهرستانهای استان، بجنورد با بیشترین تعداد تشکیل تعاونی، رتبه اول و شهرستانهای اسفراین و شیروان رتبه های بعدی را کسب کرده اند.



مدیرکل تعاون خراسان شمالی بیان داشت: جوانان، دانش آموختگان و افراد جویای کار با ورود به بخش تعاون و تشکیل تعاونی علاوه بر کسب درآمد و استفاده از حمایتهای بخش تعاون استان، زمینه ایجاد فضای مناسب برای ایجاد فرصتهای شغلی جدید را فراهم می کنند.