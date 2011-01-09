همسان سازی قیمت باعث افزایش کیفیت نان در کردستان شده است

به گزارش خبرنگار مهر در سنندج، علیرضا شهبازی شامگاه شنبه در جریان نشست با کارفرمایان خبازی های شهرستان سنندج، اظهار داشت: همسان سازی قیمت با اجرایی کردن قانون هدقمندی یارانه ها یکی از مهمترین عوامل اصلی در افزایش کیفیت نان در استان کردستان به شمار می رود.

وی عنوان کرد: سه عامل کیفیت گندم و آرد، به روز بودن تجهیزات و مهارت کارگران در افزایش میزان کیفیت نان بسیار موثر است که با توجه به ایجاد فضای رقابتی با اجرایی کردن قانون هدفمندی یارانه ها انتظار می رود که کیفیت نان تولیدی در این استان همچنان افزایش پیدا کند.

استاندار کردستان با اشاره به برنامه های دولت در راستای حمایت از اقشاری که با اجرایی کردن قانون هدفمندی یارانه ها آسیب می بینند، بیان داشت: دولت بسته های حمایتی را در تمامی بخشها در نظر گرفته و در این راستا تلاش خواهد شد تا به صورت ویژه از خبازان نیز حمایت صورت گیرد.

شهبازی یکی از مهمترین عوامل در موفقیت اجرایی کردن قانون هدفمندی یارانه ها در استان کردستان را همکاری و همراهی اقشار مختلف مردم عنوان کرد و افزود: مردم استان کردستان به ویژه قشرهای تاثیرگذار همراهی بسیار خوبی در این حوزه داشتند و انتظار می رود که این مشارکت و همکاری همچنان ادامه داشته باشد.

وی در بخش دیگری از سخنان خود به بیان برخی از نگرانی ها خبازی های استان کردستان نیز پاسخ داد و خاطرنشان کرد: در راستای حمایت از خبازان استان صدور مجوز جدید در این استان منوط به هماهنگی با اتحادیه است و در این راستا مسئولان مربوطه باید ساز و کارهای مناسب را در نظر بگیرند.

استاندار کردستان همچنین خواستار تشکیل کمیته ای به ریاست فرماندار سنندج و با حضور مدیران سازمان ها و دستگاه های مرتبط با موضوع شد و افزود: این کمیته با حضور خود خبازان تشکیل و در قالب آن دغدغه ها و نگرانی های شما عزیزان مورد بررسی و در راستای رفع آنها تصمیم گیری می شود.