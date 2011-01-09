رقابت در کیفی سازی تولید نان در یزد اوج می گیرد

به گزارش خبرنگار مهر در یزد، عزیزالله سیفی صبح یکشنبه در جلسه تعزیرات آرد و نان شهرستان یزد اظهار داشت: اجرای هدفمندی گندم، ‌آرد و نان، تحولی بزرگ در حوزه مصرف نان خواهد بود.

سیفی خاطرنشان کرد: در حالی که هر سال یارانه پرداختی آرد و نان افزایش چشمگیری می ‌یافت، 30 درصد این مبلغ به صورت ضایعات و دور ریز از بین می ‌رفت.

وی، نبود رقابت ‌پذیری، ‌فراهم نشدن امکان انتخاب نان توسط مشتری، نبود انتخاب برای نانوا برای تهیه نان و وجود رانت، انحصار و سهمیه ‌بندی را از تبعات چرخه معیوب مدیریت نان در زمان قبل از هدفمند شدن یارانه ‌ها برشمرد.

فرماندار یزد با بیان اینکه عدم کیفیت نان تولیدی به دلیل عدم دقت، خرید اجباری مصرف ‌کنندگان و عدم انگیزه نانوایان است، بیان داشت: رقابت زمینه‌ ساز افزایش کیفیت نان در کشور می‌شود زیرا یکی از مهمترین عوامل اقتصادی که افزایش کیفیت نان را در پی دارد، رقابت است.

وی ادامه داد: اگر نانوا کیفیت را بهبود بخشد، مشتری بیشتری خواهد داشت و در واقع سود بیشتری کسب می‌ کند و در نهایت به دنبال آن است که کیفیت نان تولیدی خود را بالا ببرد.

فرماندار یزد با بیان اینکه با اجرای قانون هدفمندسازی یارانه‌ ها، شاهد رقابت بیشتر میان نانوایی ‌ها خواهیم بود افزود: این رقابت منجر به افزایش کیفیت نان می‌ شود.

سیفی یادآور شد: اجرای این قانون موجب شد در هفته نخست اجرای طرح، شاهد افزایش کیفیت نان باشیم.