طرح جامع فرهنگی منطبق بر فرهنگ بومی تدوین شود

به گزارش خبرنگار مهر در ارومیه، وحید جلال زاده شنبه شب در نهمین جلسه شورای فرهنگ عمومی استان که در محل سالن حوزه استانداری برگزار شد، افزود: تعلل در فرهنگ سازی موجب انباشت مناسبتهای ویژه و تعویق در اجرای آنها و به تبع آن نیز فرصت سوزی های گرانبهایی در تمامی زمینه ها می شود.

وی با تاکید بر لزوم توجه دستگاه های متولی فرهنگی اظهار داشت: طرح جامع فرهنگی استان با توجه به قومیت ها و فرهنگ بومی و موقعیت و بافت شهر های مختلف آذربایجان غربی می تواند در بستر سازی و زمینه بخشی به برنامه های اجرایی در این زمینه و بهبودتوسعه و زیرساخت های اجتماعی نقش کلیدی ایفا کند.

جلال زاده با بیان اینکه مباحث فرهنگی باید در عمومیت جامعه بخصوص شهرها و مناطق روستایی با اولویت فرهنگ بومی مد نظر قرار گیرد گفت: ظرفیت های فرهنگی استان بسیار مساعد بوده و باید از این فرصت ها به نحو احسن بهره برد.

استاندار آذربایجان غربی توجه به بافت فرهنگ شهری و زیباسازی شهری بخصوص شهرستان ارومیه را مورد تاکید قرار داد و گفت: نصب بدون برنامه و بدون نظارت تابلو های تبلیغاتی و فروشگاه ها، حضور متکدیان در سطح شهر با سد معبر و ایجاد مزاحمت برای عموم، به همراه عدم همراهی دستگاه های متولی فرهنگ با یکدیگر از جمله دغدغه های شهرهای استان است که باید با دقت نظر بزودی در رفع آن اقدام لازم اجرایی شود.

این مقام مسئول همچنین در ادامه با اعطای دو میلیارد ریال اعتبار فرهنگی به منظور توسعه کتابخانه ها و امور فرهنگی شهرستان شاهین دژ به عنوان شهرستان برتر در زمینه فرهنگی در میان شهرستانهای استان موافقت کرد.

جلال زاده در این زمینه خاطرنشان کرد: مدیران و متولیان فرهنگی شهرستان شاهین دژ توانسته اند با توجه به این مقوله در زمینه بهبود روند فرهنگی در سراسر این شهرستان گام های موثر و قابل توجهی بردارند که این امر باید الگوی سایر شهرستانهای استان نیز قرار گیرد.

امام جمعه و نماینده ولی فقیه در شهرستان شاهین دژ نیز در این جلسه ضمن ارائه گزارشی از اقدامات فرهنگی اجرا شده در این شهرستان گفت: مردم شهرستان شاهین دژ همراه و همگام با مردم سراسر کشور و با مدیریت ولایت مدار و اصولی استاندار محبوب آذربایجان غربی توانسته است با رصد نقاط ضعف موجود در جهت رفع انها گام های موثری بردارد.

حجت الاسلام نقی باقری افزود: استفاده از متخصصین فرهنگی در زمینه تحقق فرمایشات مقام معظم رهبری در زمینه مقابله با ناتو فرهنگی و شبیخون فرهنگی در این شهرستان مد نظر بود.

وی با اشاره به تلاش های دولت در مناطق محروم و روستایی برای رفع محرومیت بخصوص در عرصه های فرهنگی ابراز امیدواری کرد: با همراهی بیشتر مدیریت استان و همراهی نهاد های فرهنگی شاهد توجه بیش از پیش به این شهرستان در تمامی زمینه ها باشیم.

در سال جاری طی جلسات شورای فرهنگ عمومی آذربایجان غربی بیش از 177 مصوبه در زمینه های فرهنگی مورد تصویب قرار گرفته است.