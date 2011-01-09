مشکلات اراضی مجموعه ربع رشیدی بررسی شود

به گزارش خبرنگار مهر در تبریز، اصغر عابدزاده در جلسه علنی شورای شهر تبریز با حضور رئیس سازمان میراث فرهنگی تاکید کرد: لازم است مسائل مربوط به این زمینها به شکل فوری و جدی بررسی شوند تا روند اکتشافات این مجموعه ادامه یابد و مردم ساکن در این منطقه نیز مشکلی نداشته باشند.

وی تملک و بازسازی منازل بزرگان و مشاهیری که تبریز را به نام شهر اولین ها مطرح کرده و از ثمر بخشی این اقدام در جذب گردشگران مختلف داخلی و خارجی خبر داد.

مجموعه ربع رشیدی

رئیس کمیسیون برنامه و بودجه شورای کلانشهر تبریز افزود: همکاری میان سازمان میراث فرهنگی و شهرداری از اهمیت خاصی برخوردار است تا هم مصادیق تاریخی حفظ شوند و هم مانعی برای توسعه شهر به وجود نیاید.

عابدزاده گفت: فرهنگ هر ملتی یادآور تاریخ و گذشته آن ملت و زندگی مردمان آن در دوران های دور است و میراث فرهنگی، نشان دهنده نحوه و چگونه جریان زندگی در ادوار مختلف است.

یادمان شمس تبریزی در پی معرفی لایه های مدنی تبریز بود

همچنین رسول درسخوان عضو شورای شهر تبریز برنامه ریزی های صورت گرفته در خصوص یادمان شمس تبریزی را معرفی لایه های مدنی تبریز دانست.

وی افزود: همانطور که احیای ابنیه قدیمی در معرفی فرهنگ و تاریخ بسیار موثر است یادمان شمس تبریزی نیز در راستای سایر اقدامات که برای احیای هویت تاریخی و بافت تاریخی تبریز صورت گرفته است.

درسخوان تاکید کرد: تمام مردم باید اقداماتی که در حوزه میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری اتفاق می افتد آشنا باشند و بدانند برای انتقال فرهنگ و تاریخ شهر به نسل های آتی چه زحماتی کشیده می شود.

یادمان شمس

همچنین عضو شورای شهر تبریز در پیشنهادی، خواستار عضویت موثر سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری استان در کمسیون میراث فرهنگی شورای اسلامی شهر گردید.

جلسه علنی شورای اسلامی شهر تبریز با حضور رئیس سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری آذربایجان شرقی و برای بررسی مسائل مرتبط با این سازمان تشکیل شده بود.