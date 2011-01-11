تفکر اصیل خیر دنیا و آخرت را به ارمغان دارد

دکتر حسن ابراهیمی در مورد اصالت در تفکر به خبرنگار مهر گفت: بسته به اینکه از منظر چه کسی به تفکر نگاه کنیم اصالت می‏تواند معانی مختلفی پیدا کند. اصالت در فکر یک فرد متأله و متشرع تحت آموزه‏های دینی به غایت مترتب به تفکر است یعنی اگر تفکر، خیر دنیا و آخرت را برای انسان به ارمغان بیاورد، یک تفکر اصیل محسوب می‎شود.

وی افزود: به همین دلیل در متون دینی به تفکر و تدبر دعوت در آیات و نشانه‏های خداوند شده است برای اینکه از این راه انسان بتواند به غایت آفرینش که همانا خداوند تبارک و تعالی است پی ببرد و هرچه تمامتر در مراتب قرب خود به آن حقیقت مطلوب بکوشد و تلاش برای رسیدن به مقام بلند بندگی نسبت به آن غایت مطلق بنماید.

استاد عرفان و فلسفه اسلامی دانشگاه تهران تصریح کرد: تفکر می‎تواند در فضاهای دیگر و با نگرشهای دیگر معانی دیگری از اصالت را با خود داشته باشد، برای یک فرد که روش وی برای رسیدن به حقیقت قواعد منطقی است که بنوعی صورت و ماده فکر را تشکیل می‎دهد تفکر اصیل به تفکری گفته می‎شود که از جهات مختلف با این قواعد منطقی آشنا باشد حالا چه منطق قدیم ارسطویی باشد چه منطق جدید، هرکدام بر اساس اصول و معیارهای خاص خود رسیدن به مطلوب یا حقیقت را تعریف می‎کنند و اگر کسی از آن قواعد و اصول عدول کند به نتیجه‏ای می‏رسد که مطلوب نخواهد بود.

ابراهیمی در مورد نیاز ما به تفکر اصیل همچنین اظهار داشت: طبیعی است که لازمه رسیدن به غایت، طی طریق در مسیر صحیح است . انسان هر هدف و غایتی حتی در مسائل معمولی زندگی هم داشته باشد بدون حرکت در مسیر صحیح به هدف و مطلوب نخواهد رسید. بنابراین نیاز ما در کل به تفکر اصیل و صحیح برای این است که به خیر دنیا و آخرت دست یابیم .

وی تأکید کرد: بطور طبیعی بدون این خیر، وجود انسان پوچ و مهمل است و به دلیل عدم توجه به همین تفکر اصیل و بی توجهی به مکارم اخلاق و بی توجهی به غایت هستی، نتایج زیانباری مترتب بر تفکرهای غیر اصیل است و کیان تمدنهای بشری و زندگی مردم را به خطر می‏اندازد.