تفکر اصیل خیر دنیا و آخرت را به ارمغان دارد

دکتر حسن ابراهیمی در مورد اصالت در تفکر به خبرنگار مهر گفت: بسته به اینکه از منظر چه کسی به تفکر نگاه کنیم اصالت میتواند معانی مختلفی پیدا کند. اصالت در فکر یک فرد متأله و متشرع تحت آموزههای دینی به غایت مترتب به تفکر است یعنی اگر تفکر، خیر دنیا و آخرت را برای انسان به ارمغان بیاورد، یک تفکر اصیل محسوب میشود.
وی افزود: به همین دلیل در متون دینی به تفکر و تدبر دعوت در آیات و نشانههای خداوند شده است برای اینکه از این راه انسان بتواند به غایت آفرینش که همانا خداوند تبارک و تعالی است پی ببرد و هرچه تمامتر در مراتب قرب خود به آن حقیقت مطلوب بکوشد و تلاش برای رسیدن به مقام بلند بندگی نسبت به آن غایت مطلق بنماید.
استاد عرفان و فلسفه اسلامی دانشگاه تهران تصریح کرد: تفکر میتواند در فضاهای دیگر و با نگرشهای دیگر معانی دیگری از اصالت را با خود داشته باشد، برای یک فرد که روش وی برای رسیدن به حقیقت قواعد منطقی است که بنوعی صورت و ماده فکر را تشکیل میدهد تفکر اصیل به تفکری گفته میشود که از جهات مختلف با این قواعد منطقی آشنا باشد حالا چه منطق قدیم ارسطویی باشد چه منطق جدید، هرکدام بر اساس اصول و معیارهای خاص خود رسیدن به مطلوب یا حقیقت را تعریف میکنند و اگر کسی از آن قواعد و اصول عدول کند به نتیجهای میرسد که مطلوب نخواهد بود.
ابراهیمی در مورد نیاز ما به تفکر اصیل همچنین اظهار داشت: طبیعی است که لازمه رسیدن به غایت، طی طریق در مسیر صحیح است . انسان هر هدف و غایتی حتی در مسائل معمولی زندگی هم داشته باشد بدون حرکت در مسیر صحیح به هدف و مطلوب نخواهد رسید. بنابراین نیاز ما در کل به تفکر اصیل و صحیح برای این است که به خیر دنیا و آخرت دست یابیم .
وی تأکید کرد: بطور طبیعی بدون این خیر، وجود انسان پوچ و مهمل است و به دلیل عدم توجه به همین تفکر اصیل و بی توجهی به مکارم اخلاق و بی توجهی به غایت هستی، نتایج زیانباری مترتب بر تفکرهای غیر اصیل است و کیان تمدنهای بشری و زندگی مردم را به خطر میاندازد.
نظر شما