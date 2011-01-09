33 پروژه در شهرستان دهلران به بهره برداری می رسد

بهزاد علیزاده در گفتگو با خبرنگار مهر در ایلام اظهار داشت: دهه فجر 33 پروژه درزمینه های عمرانی، اقتصادی، خدماتی و فرهنگی و ورزشی با اعتباری بالغ بر 131 میلیارد و 780 میلیون ریال در دهلران به بهره برداری می رسد.

وی با بیان اینکه انقلاب اسلامی بزرگترین و مهمترین رخداد قرن بیستم است که جهان را تحت تاثیر خود قرار داد، اظهار داشت: انقلاب ما متفاوت از همه انقلابهاست که هنوز مشابه آن در جهان اتفاق نیفتاده است .

وی با اشاره به این گفتار امام(ره) که انقلاب ما انفجار نور بود بیان داشت: با پیروزی انقلاب اسلامی ظلمت ناشی از استبداد از بین رفت ومردم مامبتنی برآرمانها واعتقادات دینی با رهبری مرجعی عالیقدر وشجاع اساس نظام ستم شاهی که وابسته به بیگانگان بود از بین بردند ویک نظام دینی والهی ومبتنی بر خواست مردم را تشکیل دادند .

علیزاده مهمترین ویژگی های انقلاب اسلامی را مردمی بودن- مبتنی بر آرمانها واعتقادات دینی وعدم وابستگی به قدرتهای خارجی واستقلال بر شمرد و تصریح کرد: انقلاب اسلامی ما برگرفته از قیام عاشورا وموضوعات اعتقادی ودینی است ونقش مراسمات محرم وحضور مردم در مراسمات این ماه تاثیرات بسیاری در پیروزی شکوهمند انقلاب اسلامی داشت .

وی با اشاره به گذشت 32 سال از عمرپربرکت انقلاب اسلامی و برغم توطئه های بیشمار دشمنان گفت: امروز خوشبختانه با تدبیر مقام معظم رهبری و حضور آگاهانه مردم درتمام صحنه ها شاهد توانمندی نظام اسلامی در تمام ابعاد و درعرصه های مختلف بین المللی هستیم.

فرماندار دهلران بااشاره به گرامیداشت ایام الله دهه فجر گفت: هرسال ما باید به یاد رشادتهای مردم وکار بزرگی که شهدابرای پیروزی انقلاب انجام دادند تلاش خود رابرای هرچه باشکوه برگزاری این مراسمات بکار گیریم .