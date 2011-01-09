۱۹ دی ۱۳۸۹، ۱۰:۳۳

مسیرهای خدمات دهی اتوبوسرانی کرمان افزایش یافت

کرمان - خبرگزاری مهر: مدیرعامل اتوبوسرانی کرمان از افزایش مسیرهای خدمات دهی اتوبوسرانی کرمان خبر داد.

منصور ایرانمنش در گفتگو با خبرنگار مهر در کرمان از افزودن سه مسیر به مسیرهای درون شهری این سازمان خبر داد. 

وی افزود: با توجه به اجرای طرح هدفمند کردن یارانه ها توسط دولت و ضرورت توسعه ناوگان حمل و نقل عمومی و به منظور جلب رضایت شهروندان و صرفه جویی در مصرف سوخت، سازمان اتوبوسرانی کرمان نسبت به توسعه ناوگان حمل و نقل درون شهری اقدام کرد.

ایرانمنش ادامه داد: در همین راستا برنامه ریزی هایی برای افزایش تعداد خطوط و اتوبوس های سازمان صورت پذیرفت که از جمله می توان به افزایش مسیر آزادی به شهرک سحاب فرهنگیان در انتهای بلوار جمهوری اسلامی و مسیر میدان آزادی به خیابان 20 متری حجت همچنین اضافه کردن مسیر خیابان جنب دانشکده شهید چمران از مسیر خیابان شهید مصطفی خمینی (ره) اشاره کرد.

وی افزود: در خواستهایی از سوی اهالی این محلات به سازمان ارسال شده است که پس از بررسی های به عمل آمده و تامین اتوبوس های مورد نیاز و برنامه ریزی انجام شده توانستیم این مسیرها را نیز تحت پوشش قرار دهیم تا اهالی آنها بتوانند با آسودگی و آرامش خاطر بیشتری در این مسیرها تردد و از این امکان بهره مند شوند.

مدیرعامل اتوبوسرانی کرمان اظهار داشت: درخواستهای دیگری نیز از برخی محلات رسیده است که در حال بررسی آنها هستیم و در صورت نیاز و پس از کارشناسی های مورد نیاز و با توجه به امکانات و مقدورات سازمان در خصوص راه اندازی مسیر اتوبوسرانی برای ساکنان این محلات اقدام خواهد شد.
 
ایرانمنش در ادامه گفت: یکی از ضرورتهای پیش روی سازمان اتوبوسرانی کرمان برگزاری دوره های آموزشی برای کارکنان آن در واحدهای مختلف است.

وی افزود: از جمله این دوره های آموزشی می توان به دوره های آموزشی تخصصی تعمیرات و نگهداری اتوبوس اشاره کرد.

مدیرعامل اتوبوسرانی ادامه داد: تمامی امور تعمیرگاهی و رفع نقایص فنی اتوبوس های سازمان در محل تعمیرگاه مرکزی سازمان صورت می گیرد و نیاز است کارشناسان فنی با شیوه های نوین تعمیرات و مباحث علمی روز و تخصصی متناسب با شغل خود آشنا شوند.

