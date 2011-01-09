مسیرهای خدمات دهی اتوبوسرانی کرمان افزایش یافت

منصور ایرانمنش در گفتگو با خبرنگار مهر در کرمان از افزودن سه مسیر به مسیرهای درون شهری این سازمان خبر داد.

وی افزود: با توجه به اجرای طرح هدفمند کردن یارانه ها توسط دولت و ضرورت توسعه ناوگان حمل و نقل عمومی و به منظور جلب رضایت شهروندان و صرفه جویی در مصرف سوخت، سازمان اتوبوسرانی کرمان نسبت به توسعه ناوگان حمل و نقل درون شهری اقدام کرد.

ایرانمنش ادامه داد: در همین راستا برنامه ریزی هایی برای افزایش تعداد خطوط و اتوبوس های سازمان صورت پذیرفت که از جمله می توان به افزایش مسیر آزادی به شهرک سحاب فرهنگیان در انتهای بلوار جمهوری اسلامی و مسیر میدان آزادی به خیابان 20 متری حجت همچنین اضافه کردن مسیر خیابان جنب دانشکده شهید چمران از مسیر خیابان شهید مصطفی خمینی (ره) اشاره کرد.

وی افزود: در خواستهایی از سوی اهالی این محلات به سازمان ارسال شده است که پس از بررسی های به عمل آمده و تامین اتوبوس های مورد نیاز و برنامه ریزی انجام شده توانستیم این مسیرها را نیز تحت پوشش قرار دهیم تا اهالی آنها بتوانند با آسودگی و آرامش خاطر بیشتری در این مسیرها تردد و از این امکان بهره مند شوند.

مدیرعامل اتوبوسرانی کرمان اظهار داشت: درخواستهای دیگری نیز از برخی محلات رسیده است که در حال بررسی آنها هستیم و در صورت نیاز و پس از کارشناسی های مورد نیاز و با توجه به امکانات و مقدورات سازمان در خصوص راه اندازی مسیر اتوبوسرانی برای ساکنان این محلات اقدام خواهد شد.



ایرانمنش در ادامه گفت: یکی از ضرورتهای پیش روی سازمان اتوبوسرانی کرمان برگزاری دوره های آموزشی برای کارکنان آن در واحدهای مختلف است.

وی افزود: از جمله این دوره های آموزشی می توان به دوره های آموزشی تخصصی تعمیرات و نگهداری اتوبوس اشاره کرد.

مدیرعامل اتوبوسرانی ادامه داد: تمامی امور تعمیرگاهی و رفع نقایص فنی اتوبوس های سازمان در محل تعمیرگاه مرکزی سازمان صورت می گیرد و نیاز است کارشناسان فنی با شیوه های نوین تعمیرات و مباحث علمی روز و تخصصی متناسب با شغل خود آشنا شوند.