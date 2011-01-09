مسکن مهر پلدختر، خانه ای روی آب/ خانه سازی در مسیر سیل!

به گزارش خبرنگار مهر در خرم آباد، وضعیت مسکن مهر شهرستان پلدختر یکی از مسائلی است که همواره مورد انتقاد مسئولان و کارشناسان امر بوده است تا همچنان این دغدغه وجود داشته باشد که باید چگونه این خانه ها را از گزند سیل در امان داشت به طوریکه این امر موجب شد تا در یکی از جلسات شورای مسکن استان لرستان بخش عمده ای از جلسه برای چاره اندیشی به منظور رهایی از وضعیت به وجود آمده سپری شود.

فرماندار شهرستان پلدختر در این رابطه در سخنانی با اشاره به مشکلات پیش روی مسکن مهر پلدختر، اظهار داشت: قرارگیری مسکن مهر پلدختر در مسیر یکی از مسیلهای این شهر موجب اختلال در روند کار شده است.

سیلاب یکبار مسکن مهر پلدختر را با خود برده است!

فریدون رشیدی با اشاره به تخریب پی سازی پروژه در سیلاب سال قبل، ادامه داد: این امر موجب شد که سال گذشته در پی سیلاب در پلدختر علاوه بر خسارات جدی به پروژه روند کار با وقفه مواجه شود.

وی با بیان اینکه امسال نیز بیم این موضوع می رود که بازهم سیلاب در روند کار مسکن مهر پلدختر مشکل ساز شود، یادآور شد: برای ایجاد کانال در محل پروژه به منظور جلوگیری از خسارات سیلاب باید برآورد منطقی و علمی صورت گیرد.

در صورت عدم ایجاد کانال در محل مسکن مهر پلدختر جزیره می شود!

فرماندار شهرستان پلدختر با بیان اینکه ایجاد کانالهای مانع در برابر سیلاب نیازمند دو میلیارد تومان اعتبار است، عنوان کرد: اگر اقدامی در این زمینه صورت نگیرد بر اثر ریزش های جوی منطقه "تنگ علی" که در آن سایت مسکن مهر قرار دارد به صورت جزیره ای درآمده و پروژه مسکن مهر مورد خطر قرار می گیرد.

رشیدی خاطر نشان کرد: این موارد در حالیست که هنوز به دلیل عدم جدیت پیمانکار پروژه مسکن مهر پلدختر توفیقی در این زمینه حاصل نشده است.

وضعیت کنونی مسکن مهر شهرستان پلدختر در حالیست که این پروژه به شدت مورد انتقاد استاندار لرستان قرار گرفته تا حبیب الله دهمرده از عدم توجه به مواد فنی در ساخت پروژه های استان انتقاد کند.

سوال اساسی استاندار: چرا باید در جایی که شرایط ندارد مسکن احداث شود؟!

استاندار لرستان نیز در این رابطه در سخنانی اظهار داشت: اساس ایراد من به این پروژه این است که چرا باید در جایی اقدام به ساخت مسکن شود که از بیخ و بن شرایط احداث مسکن را ندارد.

حبیب الله دهمرده با اشاره به زلزله رخ داده در شهرستان دورود و وضعیت مسکن مهر این شهرستان، بیان داشت: مهم ترین دلیل خسارات بالا در این زلزله بی توجهی به زمین محل ساخت خانه ها بود که این امر موجب شد در پی یک زلزله نه چندان شدید خسارات جدی به منازل وارد شود.

وی ادامه داد: ما یک قاعده داریم به نام پیش بینی و پیشگیری که همه صاحب نظران و متخصصان روی آن توافق دارند.

استاندار لرستان تصریح کرد: اگر ما درست پیش بینی کنیم خسارات حوادث قابل جلوگیری است.

دهمرده با تاکید بر اینکه برای احداث پروژه ها باید اول بررسی کنیم که زمین مورد نظر مناسب است یا خیر، یادآور شد: تا زمانی که در این مرحله به نتیجه نرسیده ایم نباید به مرحله اجرای پروژه ورود پیدا کنیم.

امروز پی پروژه را آب می برد، سال بعد ساختمان ها را!

وی با بیان اینکه نمونه این موارد در استان وجود داشته و در این زمینه به اندازه کافی تجربه داریم، خاطر نشان کرد: یکی از نمونه های بی توجهی به اصول علمی مسکن مهر خرم آباد بود که همه دیدند که چقدر ما لطمه خوردیم و کار در این بخش عقب ماند.

استاندار لرستان با تاکید بر اینکه در این آزمون و خطاها مردم ضرر می کنند، در مورد مسکن مهر پلدختر نیز بیان داشت: امروز پی پروژه را آب می برد و سال بعد ساختمانها در معرض خطر سیل خواهند بود.

دهمرده تصریح کرد: هر کجا که به صورت علمی و کارشناسی برخورد نشود خسارات جبران ناپذیر خواهد بود.

وی با تاکید بر اینکه در هیچ نقطه ای نباید بدون توجه به اصول علمی پروانه ساختمان صادر شود، بیان داشت: کسانی که در این زمینه صاحب مجوز و نظارت هستند اصلا نباید در این گونه موارد کوتاه بیایند.

استاندار لرستان یادآور شد: در صورت رعایت موارد علمی در ساخت بناها تنها 10 درصد ممکن است قیمت و هزینه کار بالا برود ولی در غیر این صورت خسارات جبران ناپذیر خواهد بود.

کسی که مجوز ساخت مسکن مهر پلدختر را داده خدمتی به مردم نکرده است

دهمرده با تاکید بر اینکه حوادثی مانند زلزله و سیل قابل مبارزه نیستند، تصریح کرد: ولی باید با رعایت اصول علمی خود را برای مقابله با خسارات این حوادث آماده کنیم.

وی ادامه داد: در زلزله دورود کسانیکه اصول علمی را در ساختمان سازی رعایت کردند آسیب چندانی ندیدند ولی کسانی که به این اصول بی توجه بودند گرفتار شدند.

استاندار لرستان یادآور شد: کسی که در مرحله اول مجوز ساخت مسکن مهر پلدختر را در این زمین داده سهل انگاری کرده و خدمتی به مردم نکرده است.

دهمرده با تاکید بر اینکه مسائلی که الان پیش آمده است واقعیت هاییست که قابل گذشت نیست، تصریح کرد: در آینده تکرار این موضوع اصلا قابل گذشت نخواهد بود و با عناصری که در این زمینه دخالت داشته باشند به طور جدی برخورد می کنیم.

وقتی نبش قبر مشکلی را حل نمی کند...

وی با طرح این سوال که از ابتدا چرا باید مسکن مهر پلدختر در اینجا ساخته شود؟ افزود: این در حالیست که هم اکنون نیز با نبش قبر کردن هم مشکلی حل نمی شود.

استاندار لرستان بیان داشت: از ابتدا نباید این کار را انجام می دادیم که حالا با صرف هزینه های بالا بخواهیم از خسارات سیلاب در این محل جلوگیری کنیم.

دهمرده از مسئولان امر در این زمینه خواست با برگزاری نشست هم اندیشی راه حل کارشناسی برای برون رفت از وضعیت موجود پیدا کنند.

ایجاد مسکن مهر شهرستان دورود بر روی خاک با روانگرایی بالا، احداث مسکن مهر خرم آباد بر روی زمین فاقد شرایط فنی لازم و حال مسکن مهر پلدختر بر روی مسیل؛ همه و همه اتفاقاتی است که در قرن پیشرفت علم و تکنولوژی در استان لرستان به وقوع می پیوندد تا بی توجهی به اصول علمی و کارشناسی نتیجه ای جز خسران به دنبال نداشته باشد.

به هر حال مسکن مهر خرم آباد، دورود و حال پلدختر درس هایی است که گویا هیچ گاه در این استان به عنوان عبرت به آنها نگریسته نمی شود تا اجرای این پروژه های غیرکارشناسی تنها موجب هدررفت سرمایه و زمان و خسارت به افکار عمومی شود.

امید می رود با توجه به رویکرد استاندار لرستان زمینه تکرار این نوع پروژه های غیرکارشناسی در استان از میان برود تا دیگر افکار عمومی شاهد بر زمین خوردن کلنگ های غیرکارشناسی در این استان نباشند.