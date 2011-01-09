هیئتهای ورزشی گلستان رده بندی می شوند

به گزارش خبرنگار مهر در گرگان، سید رضا حسینی صبح یکشنبه در گردهمایی یک روزه روسا، نواب روسا هیأتهای ورزشی استان، از هیئتهای ورزشی استان و شهرستانها به عنوان خط مقدم ورزش و بازوان توانمند اداره کل تربیت بدنی نام برد.

وی اظهار داشت: توسعه ورزش قهرمانی، پرورش قهرمانان، توسعه نیروی انسانی، توسعه کمی و کیفی، رفتار سازمانی، توسعه نرم افزار و سخت افزاری، توسعه برنامه های علمی و پژوهشی و فرهنگی، توسعه منابع مالی از مهمترین عوامل ارزیابی هیئتهاست.

معاون توسعه ورزش قهرمانی اداره کل تربیت بدنی گلستان، با اشاره به اهمیت همکاری جامعه ورزش با یکدیگر بیان کرد: امروزه در راستای رشد و ارتقای ورزش، ایجاد همدلی، تعامل اداره تربیت بدنی شهرستانها و بخش ها و هیئتهای ورزشی استان از اهمیت بالایی برخوردارست.

حسینی با اشاره با این موضوع که گلستان علی رغم اینکه از لحاظ مالی محروم بوده و فاقد اسپانسر های مالی بزرگ است، گفت: گلستان دارای استعدادهای بالقوه زیادی در ورزش است.

مشاور مدیرکل و رئیس گروه برنامه ریزی، آموزش و تحقیقات اداره کل تربیت بدنی گلستان نیز گفت: تدوین برنامه های پنجم توسعه در ورزش مهمترین مولفه در راستای رشد و ارتقای ورزش است.

غلامحسن رحمان نیا اظهار داشت: امروزه برای نیل به اهداف بلند و دستیابی به سکوهای افتخار جهانی ناچاریم که آینده نگری، برنامه ریزی دقیق و مدونی داشته باشیم و با بهره مندی از تمام توان به سمت آن اهداف پیش برویم.



وی تدوین برنامه های پنجم توسعه در ورزش را مهمترین مولفه در راستای رشد و ارتقای ورزش عنوان نمود و از هیئتهای ورزشی خواست که در خصوص تدوین این برنامه چشم انداز تمام تلاش خود را بکار گیرند.

رئیس گروه برنامه ریزی، تحقیقات و آموزش اداره کل تربیت بدنی گلستان، علمی کردن ورزش و تعامل هیئتهای ورزشی با سازمان آموزش و پرورش و دانشگاهها و حضور استاتید دانشگاهی را در هیئتهای ورزشی و عجین کردن ورزش با مبانی علمی را بسیار مهم عنوان کرد.