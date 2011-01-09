عذرخواهی یکی از راههای آزادی دو گزارشگر آلمانی است

به گزارش خبرگزاری مهر، علی اکبرصالحی در گفتگو با مجله آلمانی اشپیگل از گیدو وستروله وزیر خارجه آلمان برای سفر به ایران دعوت به عمل آورد.

وی در این گفتگو اظهار داشت که در پی اظهارنظرهای پی در پی مقامات آلمانی برای آزادی دو تبعه این کشور درصدد برآمدیم تا گفتگوهای لازم را در این زمینه با مقامات آن کشور ترتیب دهیم.

صالحی در ادامه با بیان اینکه آنچه که در آموزه های اسلام وجود دارد گفتگو و مصالحه درباره مسائل از راه منطق و اندیشه است، تاکید کرد: به هر حال می توان راهی برای حل موضوع دو گزارشگر آلمانی پیدا کرد.

وی همچنین تصریح کرد که یکی از راههای موثر در این زمینه اعتراف به اشتباه بودن عملکرد این دو گزارشگر از سوی سردبیری روزنامه بیلد ام زونتاگ و عذرخواهی آنان در این باره است.

دو گزارشگر آلمانی در تاریخ 10 اکتبر به علت تلاش برای مصاحبه با خانواده یک زندان محکوم به اعدام در تبریز بازداشت شدند.

سخنان صالحی مورد استقبال وزیر امورخارجه آلمان قرار گرفته است. وزارت امورخارجه آلمان همچنین خواستار تجزیه و تحلیل سریع گفتگوی صالحی با نشریه اشپیگل شده است.

از سوی دیگر آکسل اشپرینگر سردبیر روزنامه بیلد ام زونتاگ با ابرازامیدواری نسبت به آزادی دو گزارشگر آلمانی اظهار داشت که گفتگوی صالحی با اشپیگل روزنه ای از امید را نشان ما می دهد .

وی همچنین آمادگی خود را برای گفتگو با وستروله درباره گزارشگران آلمانی اعلام کرده است.