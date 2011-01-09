محمد شایسته مجری طرح این فیلم سینمایی به خبرنگار مهر گفت: فیلمبرداری فیلم جمعه با حضور تمام بازیگران تمام می‌شود، صداگذاری را ایرج شهزادی انجام می‌دهد، تدوین ادامه دارد و آهنگساز هنوز انتخاب نشده است. فرم شرکت در جشنواره را پر کرده‌ایم و امیدوارم فیلم برای نمایش در جشنواره فیلم فجر آماده شود.

محمدرضا گلزار، امین حیایی، بیتا فرهی، آنا نعمتی، تانیا جوهری، میرطاهرمظلومی، شهنام شهابی، داود فتحعلی‌بیگی، سید ابراهیم بحرالعلومی، حدیث آرمیده، کاظم نجارزاده و رضا رویگری بازیگران فیلم سینمایی "شش و بش" هستند. مرتضی شایسته تهیه‌کننده این فیلم سینمایی است.