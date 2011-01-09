به گزارش خبرنگار مهر، جلسات مربوط به هدفمندی یارانه ها با حضور برخی از وزرا از جمله وزیر امور اقتصادی و دارایی و وزیر بازرگانی در دفتر رئیس جمهور یا معاون اول وی برای بررسی مسائل و ابعاد مختلف این طرح برگزار می شود.

این جلسات هر شب ساعت 20:30 با حضور مسئولان ستاد هدفمندی یارانه ها برگزار می شود، به نحوی که طی هفته گذشته هر شب و به صورت مداوم این جلسات برگزار شد. در جلسات ستاد هدفمندی یارانه ها آخرین وضعیت نوسانات قیمتی و کاهش مصرف انرژی مورد بررسی قرار می گیرد و در صورت نیاز، تصمیمات مقتضی اتخاذ می‌شود.

این در حالی است که هم اکنون بیش از 20 روز از آغاز اجرای طرح هدفمندی یارانه ها می گذرد و گزارشات حاکی از آرامش و ثبات قیمتها بر بازار است.

طرح هدفمندی یارانه ها به عنوان بزرگترین طرح اقتصادی کشور در حالی اجرا شد که می توان آن را به گفته کارشناسان اقتصادی یک جهش بزرگ در اقتصاد کشور دانست.