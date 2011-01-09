برای کسب اولین پیروزی کار دشواری پیش رو داریم

بهزاد امامی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: درست است که تیم BA شیراز در آخرین رده جدول رده‎بندی قرار گرفته است اما به هر حال وضعیت این تیم تا حد زیادی شبیه خود ماست. ضمن اینکه بازیکنان شیرازی در دیدار هفته گذشته حریفی نفسگیر برای توزین الکتریک بودند.

وی ادامه داد: می‎دانیم که کار دشواری در این دیدار پیش رو داریم. البته سخت به دنبال این هستیم که همین هفته روند شکست‌های خود را قطع کنیم و اولین پیروزی را به دست آوریم اما قطعا اگر اراده حریف‎مان برای کسب اولین پیروزی بیشتر از ما نباشد کمتر هم نیست.

سرمربی تیم بسکتبال پویا تهران ضمن تاکید بر اینکه پویا تیمی تازه وارد به رقابت‎های بسکتبال لیگ برتر باشگاه‎های کشور است، اظهارداشت: به عنوان نایب قهرمان سال گذشته رقابت‎های دسته اول سهمیه حضور در فصل جاری مسابقات لیگ برتر را گرفتیم اما با این حال برخلاف خیلی از تیم‎ها، تا پیش از آغاز مسابقات بلاتکلیف بودیم.

وی با بیان اینکه یک ماه بیشتر از شکل‌گیری تیم پویا برای حضور در لیگ برتر نمی‎گذرد، یادآور شد: اکثر تیم‎ها از شهریورماه یا مردادماه کار خود را برای شرکت در مسابقات آغاز کردند در حالیکه ما به خاطر مشکلات مالی و نداشتن اسپانسر تا یک ماه پیش از آغاز مسابقات تکلیف خود را نمی‎دانستیم.

سرمربی تیم بسکتبال پویا تهران تصریح کرد: به همین دلیل بعد از مشخص شدن حامی مالی تیم و به دلیل نداشتن زمان کافی نتوانستیم اقدام زیادی برای تشکیل ترکیب تیم انجام دهیم. طوریکه مجبور به حفظ 80 درصد بازیکنان سال گذشته شدیم. برای تکمیل ظرفیت باقی مانده تیم نیز همچنان منتظر گزینه‎های خارجی موردنظر هستیم.

امامی ضمن تاکید بر اینکه بازیکنانی از اسلوونی و آمریکا گزینه‎های اولیه پویا بودند که حضور آنها کاملا منتفی شد، خاطرنشان کرد: البته بعد از این برای در اختیار گرفتن دو بازیکن از صربستان و جامائیکا اقدام شد. در حال حاضر گزینه صربستانی ما به تهران آمده تا در تست پزشکی شرکت کند. در صورت تایید او را به خدمت خواهیم گرفت.

وی تاکید کرد: البته حضور این بازیکنان خارجی در تیم پویا برای همیشه و تا پایان فصل نیست. در اولین فرصت که با گزینه‌های بهتری به توافق برسیم برای جذب و جایگزینی آنها اقدام خواهد شد.

سرمربی تیم بسکتبال پویا تهران یادآور شد: در هر حال مشکلات تیمی تازه وارد به لیگ برتر مانند پویا کم نیست. اینها گوشه‎ای از مشکلات بود که در ناکامی طی دو دیداری که در لیگ برتر برگزار کردیم، بی تاثیر هم نبوده‏اند.

به گزارش خبرنگار مهر، در چارچوب هفته چهارم مسابقات بسکتبال لیگ برتر باشگاه‎های کشور فردا دوشنبه تیم BA شیراز در خانه بسکتبال این شهر میزبان پویا تهران است. این دیدار ساعت 16 برگزار می‌شود.