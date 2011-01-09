اعزام 800 هزار ایرانی به حج عمره/ 2.7 میلیون عمره گذار در نوبت اعزام

به گزارش خبرگزاری مهر، علی لیالی افزود: عمره ‌گزاران ایرانی در قالب دوره 6 ‌ماهه تا قبل از ماه رمضان سال آینده اعزام شده که آخرین گروه از این زایران دهه دوم رمضان از عربستان باز می‌گردند.

معاون وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی گفت: دارندگان فیش عمره از بانک ملی مربوط به سالهای 63، 76 و 82 تا پنجم فروردین 1386 که تاکنون به هر علتی مشرف نشده‌اند، دارندگان اسناد بعد از این تاریخ چنانچه با مجوز دفاتر حج و زیارت استانی، صادر و ظهرنویسی شده باشد و دارندگان اولویتهای یک تا 180 بانک ملت که در ثبت ‌نام عمومی سال 1387 شرکت کرده و کارت ثبت ‌نام دارای اعتبار در دست دارند، واجد شرایط تشرف به عمره در این دوره هستند.

رئیس سازمان حج و زیارت توضیح داد: افراد واجد شرایط در استانهای اردبیل، آذربایجان غربی، خراسان شمالی و جنوبی، خوزستان، زنجان، سمنان، فارس، قزوین، قم، کاشان، کرمان، کرمانشاه، گلستان، مرکزی، هرمزگان، همدان و یزد، از روز چهارشنبه 22 دی ماه می‌توانند با مراجعه به هر یک از دفاتر خدمات زیارتی تحت پوشش سازمان حج و زیارت، گروه و تاریخ پرواز مورد نظر خود برای تشرف به عمره را انتخاب کنند.

به گفته لیالی، ثبت نام متقاضیان واجد شرایط در تهران و کرج از روز جمعه 24 دی ماه آغاز می‌شود و در نهایت ثبت‌نام از افراد دارای اولویت تشرف از روز یکشنبه 26 دیماه در بقیه استانها انجام می شود.

رئیس سازمان حج و زیارت به دو ردیف اقامتی برای تشرف به عمره مفرده اشاره کرد و افزود: متوسط اقامت عمده زایران ایرانی 12 روز است و برای دانشجویان و دانش‌آموزان و بخشی از زایران عادی نیز اقامت 10‌روزه در سفر عمره طراحی شده است.

معاون وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی افزود: اعزام مسئولان و کارگزاران عمره نیز طبق برنامه در فاصله زمانی 5 تا 10 بهمن انجام می‌شود تا‌ آمادگی لازم برای حضور عمره‌گزاران را ایجاد کنند.

لیالی با یادآوری اینکه حدود دو میلیون و 700 هزار نفر فیش عمره دارند گفت: عملیات اعزام اولویتهای باقی‌مانده در سال 91 و بخشی هم تا سال 92 انجام می‌شود.

رئیس سازمان حج و زیارت درباره ثبت ‌نام جدید برای تشرف به عمره گفت: طبق برنامه ‌ریزی انجام‌شده دور جدید ثبت‌نام عمره مفرده، نیمه دوم سال 90 صورت می‌پذیرد و عملیات اعزام متقاضیان آن از سال 92 آغاز می‌شود.

بنا به اعلام سازمان حج و زیارت، چنانچه در مهلت مقرر واجدین شرایط برای ثبت‌نام و تکمیل ظرفیتهای پروازی مراجعه نکنند سازمان حج و زیارت با دعوت از اولویتهای بعدی، ظرفیت گروه‌ها را تکمیل می کند.