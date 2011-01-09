۱۹ دی ۱۳۸۹، ۱۱:۲۴

کنترل هوشمند حریم تهران از نیمه دوم سال 90

مدیر کل حریم شهرداری تهران از کنترل هوشمند حریم شهر از نیمه دوم سال 90 خبر داد و گفت : مقدمات اجرا و پیاده کردن سیستم هوشمند کنترل محدوده حریم تهران آغاز شده و امیدواریم از نیمه دوم سال آینده این طرح عملیاتی شود .

به گزارش خبرگزاری مهر، سید صباح الدین متقی با اشاره به اجرای کنترل هوشمند حرایم تهران در آینده ای نزدیک گفت: با انتخاب مشاور در این زمینه ، مقدمات اجرا و پیاده کردن سیستم هوشمند کنترل محدوده حریم تهران آغاز شده و بر اساس پیش بینی های صورت گرفته امیدواریم از نیمه دوم سال 1390 این طرح و کنترل حریم تهران به صورت هوشمند و برمبنای اطلاعات به روز و آخرین عکس های هوایی عملیاتی شود.

وی با اشاره به مشخص شدن محدوده شهر تهران با استفاده از مارکرها گفت: بر اساس برنامه ریزی مقرر شده است تا در محیط شهرتهران با طول بیش از 100 کیلومتر، 900 مارکر نصب شود که تاکنون 600 مارکر نصب شده و 300 مارکر دیگر نیز برای نصب دردست برنامه است.

به گفته مدیر کل حریم شهر تهران، همه پروژه های عمرانی واقع در حریم تهران شفاف سازی شده و هم اکنون بیش از 80 پروژه عمرانی با هماهنگی های صورت گرفته با استانداری تایید و درآستانه اجرا قراردارد.

متقی همچنین ازتهیه بانک اطلاعات حریم خبر داد و گفت: هم اکنون این بانک اطلاعات در دست تهیه است که تا کنون 40 درصد پیشرفت فیزیکی داشته و امیدواریم تا پایان سال 90 تکمیل وبه بهره برداری برسد.

وی با تاکید بر اهمیت نقش گروهها و سازمانهای مردم نهاد برای صیانت از حرایم تهران به عنوان گنجینه های طبیعی پایتخت اظهار کرد: انجمنهای غیردولتی در حیطه محیط زیست همچنین گروههای کوه پیمایی، گردشگری و حافظان محیط زیست، پتانسیلهای بسیار خوبی برای کمک به حفظ و صیانت ازحریم تهران هستند. چرا که شهرداری تهران در اجرای کامل این طرحها نیاز به مشارکت شهروندان دارد و براین مبنا برنامه هایی برای دعوت و سازماندهی این گروهها برای کمک به اجرای این طرح در دست تهیه است.

