عباسعلی وفایی دبیر هفتمین مجمع بین‌المللی استادان زبان و ادبیات فارسی که این روزها در تدارک برپایی این مجمع در تاریخ 28 و 29 دیماه است در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: همانطور که می‌دانید این مجمع به طور دوسالانه برگزار می‌شود و تمام تلاش ما بر این است که دوره هفتم مجمع نسبت به دوره‌های پیشین ارتقای کمی و کیفی داشته باشد.

وی ادامه داد: با توجه به اینکه امسال نیز از سوی دولت به عنوان سال فرهنگی مشخص شده است و همچنین مجمع در آستانه سی و دومین سالگرد پیروزی انقلاب اسلامی برگزار می‌شود لازم است این مجمع هر چه بهتر برگزار شود به همین دلیل سعی شده است با دعوت از استادان و پژوهشگران مطرح داخلی و خارجی و ارائه مقالات باکیفیت و معتبر سطح علمی همایش بالا باشد.

دبیر شورای گسترش زبان و ادبیات فارسی درباره میهمانانی که در مجمع حضور خواهند داشت، توضیح داد: بر اساس برآوردهای انجام شده 250 میهمان خارجی و همین تعداد یا بیشتر میهمان داخلی دعوت شده است . همچنین تعداد قابل توجهی مقاله علمی و در سطح کیفی بالا به دبیرخانه رسیده است که بخشی از آنها در دو روز برپایی مجمع ارائه خواهند شد.

وفایی افزود: در تمام دنیا مرسوم است که مبلغان فرهنگ و زبان آن کشور در نشست‌هایی دور هم گرد آمده و به تبادل اندیشه درباره مسائل فرهنگی و سیاست‌های کشورشان برای گسترش زبان و فرهنگ خود در سطح جهان می‌پردازند که در برخی کشورها این نشست‌ها سالانه و در کشور ما هم به طور دوسالانه و در قالب مجمع بین‌المللی استادان زبان و ادبیات فارسی برپا می‌شود.



وی در ادامه گفت :حضور استادان زبان و ادب پارسی از داخل و خارج کشور باعث می‌شود فرصتی برای نقد و تحلیل و تبادل نظر ایجاد شود همچنین یکی از خروجی‌های مهم چنین مجامعی این است که توجه استادان و فرهنگیان دیگر کشورها به فرهنگ و زبان کشور مبدا بیشتر جلب می‌شود.علاوه بر آن، فضایی برای تشکر از کسانی که در ترویج زبان و فرهنگ کشور مبدا نقش داشته‌اند، ایجاد می‌شود.

وفایی برخی سرفصل‌ها را که در این مجمع مورد توجه قرار می‌گیرد اینگونه توصیف کرد: ما در دهه‌های گذشته در حوزه زبان تفاوت‌های سبکی و مضمونی داشته‌ایم که یکی از مهمترین آنها ظهور ادبیات انقلاب است که لازم است هر چه بیشتر مورد توجه قرار گیرد و برخی محورهای هفتمین مجمع بین‌المللی استادان زبان و ادبیات فارسی نیز توجه به ادبیات معاصر به ویژه ادبیات انقلاب، ادبیات تطبیقی، روش‌های نوین آموزش زبان فارسی و ... است.

این پژوهشگر و استاد دانشگاه اضافه کرد: یکی از مهمترین اهداف ما ایجاد آگاهی و حساسیت بیشتر در بین استادان زبان و ادب پارسی است که با اضافه کردن بخش شعرخوانی به برنامه‌های مجمع سعی شده است فرصت و شرایط بیشتری برای این موضوع فراهم کنیم.

وفایی با اشاره به اینکه همزمان با برپایی مجمع برای نخسیتن بار و پس از دو سال و نیم کار پژوهشی و اجرایی مجموعه‌ای از لوح‌های فشرده آموزشی تدارک دیده شده است، بیان کرد: این مجموعه که شامل 4 لوح فشرده آموزش زبان فارسی است در مجمع رونمایی و در سطح وسیع در اختیار علاقمندان قرار می‌گیرد.

وی ادامه داد: این مجموعه با کیفیت فعلی قابلیت عرضه جهانی دارد ولی همچنان برای ارتقای آن تلاش می‌کنیم. همچنین یک لوح دیگر برای آموزش زبان پارسی به فرانسوی‌زبانان تدارک دیده‌ایم که آن هم در روزهای مجمع رونمایی خواهد شد. تلاش برای تدارک لوح‌‌های فشرده آموزش زبان پارسی به دیگر زبان‌ها در شورای گسترش زبان و ادبیات فارسی هم پیگیری می‌شود.

دبیر هفتمین مجمع بین‌المللی استادان زبان و ادبیات فارسی در پایان درباره میهمانان خارجی مجمع و سطع علمی آنها توضیح داد: قریب به 50 کشور از اقصی نقاط جهان از جمله کشورهای عربی، اروپایی، آفریقایی، آمریکا، آسیای مرکزی و شبه قاره در این مجمع نماینده دارند که تعداد استادان حاضر از برخی کشورها که بیش از دیگران در زمینه زبان و ادب پارسی تحقیق کرده و در ترویج آن موثر بوده‌اند، چشمگیرتر است. از لحاظ علمی هم انتخاب از بین استادان شاخص داخلی و خارجی بوده و همگی آنها عضو هیئت علمی و در سطوح استادیاری، دانشیاری و تعدادی هم استاد تمام هستند.