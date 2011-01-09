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۱۹ دی ۱۳۸۹، ۱۱:۰۹

در گفتگو با مهر عنوان شد:

کنترل تجهیزات ایمنی خودروها در نقاط برفگیر/ شمشک - دیزین مسدود است

کنترل تجهیزات ایمنی خودروها در نقاط برفگیر/ شمشک - دیزین مسدود است

معاون عملیات ترافیکی پلیس راه کشور از مسدود بودن محور شمشک - دیزین تا اطلاع ثانوی خبر داد و گفت: تجهیزات ایمنی خودورها در مبادی ورودی به نقاط برفگیر کنترل می شود.

سرهنگ پرویز سیاح البرزی در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: در حال حاضر در محورهای استانهای آذربایجان شرقی، مرکزی، اردبیل، همدان، قزوین، زنجان، سمنان، گیلان و جاده های کوهستانی ایلام و چهار محال بختیاری شاهد بارش باران و برف هستیم.

وی ادامه داد: همچنین در محورهای هراز، دماوند و کندوان نیز بارش برف را داریم برهمین اساس به رانندگان توصیه می شود برای تردد در این محورهای تجهیزات ایمنی به خصوص زنجیر چرخ یا لاستیک یخ شکن همراه داشته باشند.

معاون عملیات ترافیکی پلیس راه کشور گفت: تجهیزات ایمنی خودروها از جمله زنجیر چرخ در مبادی ورودی از سوی ایستگاههای پلیس راه کنترل شده و از تردد خودروهای فاقد این تجهیزات جلوگیری می شود.

وی افزود: همچنین گشتهای پلیس راه نیز در صورت مشاهده خودروهای فاقد زنجیر چرخ و یا لاستیک یخ شکن با متخلفان در هر نقطه ای از محورها برخورد می کنند.

سرهنگ البرزی از مسدود بودن محور شمشک - دیزین تا اطلاع ثانوی خبر داد.

کد مطلب 1227925

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