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۱۹ دی ۱۳۸۹، ۱۰:۵۱

سازمان سنجش اعلام کرد:

مدارک مورد پذیرش برای شرکت در آزمون فراگیر ارشد/ آغاز ثبت نام از 26 دی

مدارک مورد پذیرش برای شرکت در آزمون فراگیر ارشد/ آغاز ثبت نام از 26 دی

مدارک تحصیلی مورد پذیرش برای شرکت داوطلبان در آزمون کارشناسی ارشد فراگیر دانشگاه پیام نور اعلام شد داوطلبان واجد شرایط و دارندگان مدارک اعلام شده می توانند از 26 دی ماه نسبت به ثبت نام در این آزمون اقدام کنند.

به گزارش خبرنگار مهر، دارندگان مدارک کارشناسی رسمی و بالاتر مورد تأیید وزارت علوم‌، تحقیقات و فناوری یا وزارت بهداشت، درمان ‌‌و ‌آموزش پزشکی در رشته‌های تحصیلی علوم شامل: گروه‌های علوم ‌پایه‌، علوم ‌پزشکی‌، علوم‌ دامپزشکی‌، علوم ‌کشاورزی، علوم‌ فنی مهندسی و علوم‌ انسانی شامل گروه‌های علوم‌ انسانی و هنر می توانند برای ثبت نام در آزمون فراگیر کارشناسی ارشد ثبت نام کنند.

همچنین دارندگان مدارک کارشناسی ناپیوسته رسمی مورد تأیید وزارت علوم، تحقیقات و فناوری یا وزارت بهداشت‌، درمان و آموزش پزشکی در رشته‌های تحصیلی علوم شامل گروه‌های علوم پایه‌، علوم پزشکی، علوم دامپزشکی‌، علوم کشاورزی، علوم فنی مهندسی و علوم انسانی شامل گروه‌های علوم انسانی و هنر برای ثبت نام در این دوره واجد شرایط هستند.  

ثبت نام برای شرکت در آزمون کارشناسی ارشد فراگیر پیام نور از طریق اینترنت و از روز یکشنبه 26 دی ماه آغاز و در روز شنبه 2 بهمن ماه 89 پایان می‌پذیرد لذا کلیه داوطلبان متقاضی ثبت نام دارای شرایط می‌توانند در این آزمون ثبت نام کنند.

کد مطلب 1227926

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