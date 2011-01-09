مدارک مورد پذیرش برای شرکت در آزمون فراگیر ارشد/ آغاز ثبت نام از 26 دی

به گزارش خبرنگار مهر، دارندگان مدارک کارشناسی رسمی و بالاتر مورد تأیید وزارت علوم‌، تحقیقات و فناوری یا وزارت بهداشت، درمان ‌‌و ‌آموزش پزشکی در رشته‌های تحصیلی علوم شامل: گروه‌های علوم ‌پایه‌، علوم ‌پزشکی‌، علوم‌ دامپزشکی‌، علوم ‌کشاورزی، علوم‌ فنی مهندسی و علوم‌ انسانی شامل گروه‌های علوم‌ انسانی و هنر می توانند برای ثبت نام در آزمون فراگیر کارشناسی ارشد ثبت نام کنند.

همچنین دارندگان مدارک کارشناسی ناپیوسته رسمی مورد تأیید وزارت علوم، تحقیقات و فناوری یا وزارت بهداشت‌، درمان و آموزش پزشکی در رشته‌های تحصیلی علوم شامل گروه‌های علوم پایه‌، علوم پزشکی، علوم دامپزشکی‌، علوم کشاورزی، علوم فنی مهندسی و علوم انسانی شامل گروه‌های علوم انسانی و هنر برای ثبت نام در این دوره واجد شرایط هستند.

ثبت نام برای شرکت در آزمون کارشناسی ارشد فراگیر پیام نور از طریق اینترنت و از روز یکشنبه 26 دی ماه آغاز و در روز شنبه 2 بهمن ماه 89 پایان می‌پذیرد لذا کلیه داوطلبان متقاضی ثبت نام دارای شرایط می‌توانند در این آزمون ثبت نام کنند.