تهیه 50 طرح موضعی برای محلات شهر تهران

به گزارش خبر گزاری مهر، هیربد معصومی در نشست ضوابط و قوانین طرح تفصیلی جدید شهر تهران و سند توسعه محلات شهر تهران، ضمن تشکر از همکاری اعضای شورا در تصویب طرح تفصیلی شهر تهران گفت: تهیه اسناد توسعه شهری و طرحهای موضعی گام سومی است که در لایحه طرح تفصیلی به شهرداری واگذار شده است تا این طرح برای همه محلات تهران تهیه شود .

وی افزود: با توجه به آنکه عدم تمرکز در تصمیم گیری وتصمیم سازی جزو سیاستهای شهری است و بر مشارکت حداکثری مردم تاکید شده است، معاونت شهرسازی نیز در کنار سایر حوزه ها در این راستا گام برداشت و تا کنون 50 طرح توسعه و عمران برای محلات شهر تهیه شده است .

معصومی تهیه طرح جامع و تفصیلی برای تهران را کاری بی نظیر در 30 سال گذشته شهرداری دانست و خاطر نشان کرد: شورای شهر تهران و به ویژه کمیسیون برنامه و بودجه شورا همکاری بسیاری صمیمانه ای را در تصویب این طرح داشتند و با مستند سازی که مشاوران از این طرح انجام دادند ، این طرح ها می تواند به عنوان یک سابقه برای تهران ماندنی شود .

معاون شهردار تهران تصریح کرد: از آنجا که تهیه طرحها راهبردی - ساختاری بوده است، قابلیت تغییرات را در هر چند سال داراست تا با توجه به شرایط خاص این تغییرات در آن اعمال شود.

وی افزود: تا افق 1404 باید برای همه محلات شهر تهران بر اساس اولویت طرح توسعه تهیه شود که تا کنون نیزاین کار برای 50 محله انجام شده است و تهیه طرح سایر محلات دردست انجام است.