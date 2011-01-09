حمایت مقتدی صدر از دولت مالکی/ تعیین وزیران راهبردی تا چند روز آینده

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری النخیل، مقتدی صدر رهبر جریان صدر روز گذشته در جریان بازگشت به عراق و سخنرانی در برابر ده ها هزار نفر از طرفداران خود در منطقه الحنانه در نجف اشرف اظهار داشت: ما به مقاومت در برابر اشغالگران و با هر شکل ممکن پایبندیم و هرگز دست های یاری خود را به سوی آنها نخواهیم گشود.

وی به تشکیل دولت جدید عراق اشاره و اعلام کرد: اگر وزرای دولت جدید در راستای خدمت به ملت عراق تلاش کنند ما از آنها حمایت خواهیم کرد اما در غیر اینصورت راه های سیاسی مختلفی را برای اصلاح این وزیران دنبال خواهیم کرد.

صدر با بیان این مطلب افزود: ما زمینه را برای اینکه دولت جدید به دنبال خدمت رسانی به ملت عراق باشد فراهم خواهیم کرد.

رهبر جریان صدر همچنین از دولت جدید عراق خواست که این کشور را از یوغ بندگی در برابر اشغالگران برهانند چرا که دولت چنین وعده ای را داده است و ما در انتظار تحقق آن هستیم.

خاطرنشان می شود مقتدی صدر پس از 3 سال اقامت در ایران برای تحصیل دروس حوزوی روز چهارشنبه به عراق بازگشت.

از سوی دیگر پایگاه اینترتی النشره نیز به نقل از هوشیار زیباری وزیر امور خارجه عراق اعلام کرد: وزیران دفاع، کشور و امنیت ملی طی روزهای آتی معرفی خواهند شد و انتخاب آنها بر اساس تفاهم میان احزاب و چارچوب و ضوابط خاصی صورت خواهد گرفت.

وی افزود: سیاسی نبودن و صلاحیت و کفایت داشتن از مهمترین این ضوابط به شمار می روند. زیباری درباره اختلاف و جدل احزاب برای شورای عالی سیاست های راهبردی اظهار داشت: وجود دولتی با دو رئیس یا ماموریت دوگانه امکانپذیر نیست.

زیباری در عین حال گفت که اختیارات شورای عالی سیاست های راهبردی صرفا اجرایی یا فقط مشاوره ای نخواهد بود.

وزیر خارجه عراق درباره خواسته کردها مبنی بر جدایی از عراق نیز گفت: کردها به عنوان ملتی که در سراسر جهان دارای 30 میلیون جمعیت هستند حق تعیین سرنوشت دارند اما کردهای عراق خواهان زندگی در عراق یکپارچه، دموکراتیک و فدرالی هستند.