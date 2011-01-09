بارش باران سبب کندی حرکت و سنگین شدن بار ترافیک شد

به گزارش خبرگزاری مهر، مهندس سیدجعفر تشکری هاشمی افزود: در پی بارش برف و باران، صبح امروز شاهد کندی حرکت خودروها در سطح شهر بودیم که دلیل کندی حرکتها، لغزندگی معبر و محدود بودن دید رانندگان بوده اما خوشبختانه شاهد یخ زدگی و برف گرفتگی معابر نبودیم.

وی ادامه داد: امروز تقریبا در اکثر معابر به خصوص در بزرگراههای شهر کندی حرکت خودروها و به دنبال آن افزایش ترافیک را شاهد بودیم.

تشکری هاشمی با بیان اینکه ترافیک در بزرگراههای شهید همت، شهید حکیم ، رسالت و شیخ فضل الله به دلیل کندی ترددها سنگین بود گفت: امروز همچنین در سطح شهر شاهد تصادفات خسارتی به دلیل کافی نبودن دید رانندگان و لغزندگی معابر بودیم که این تصادفات سبب سنگین تر شدن ترافیک در برخی نقاط شهر شد.

معاون شهردار تهران در مورد نحوه خدمات رسانی ناوگان حمل و نقل عمومی اظهار کرد: به دلیل کندی حرکت خودروها، تردد اتوبوسها و تاکسیها نیز در سطح شهر دچار کندی شده بود که این مساله سبب شد در برخی نقاط شاهد تجمع مسافران باشیم اما برای آنکه بتوانیم به شهروندان در حد توان و ظرفیت خدمات رسانی کنیم اتوبوسها کمکی را به نقاطی که تجمع مسافران وجود داشت اعزام کردیم.

وی ادامه داد :همچنین گشتهای تاکسیرانی از نخستین ساعات امروز برای نظارت بر عملکرد تاکسیها، ممانعت از تردد تاکسیهای خالی در سطح شهر و همچنین کارکردن آنها به صورت دربستی، فعال بودند.

تشکری هاشمی گفت: درمجموع با وجود کندی ترددها در سطح شهر به دلیل آمادگی عوامل خدمات شهری شاهد انسداد معابر نبودیم و ناوگان حمل و نقل عمومی نیز با تمام ظرفیت و توان به شهروندان خدمات رسانی کرد.