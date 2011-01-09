دهه فجر تنها تکرار یک مراسم نیست

به گزارش خبرنگار مهر در گرگان، مهری مهدوی صبح یکشنبه در ستاد کمیته بانوان دهه فجر استان افزود: با عشق و نگاهی از سر وفاداری به آرمان های رهبر انقلاب و ولایت باید به شایستگی با انتقال پیام این دهه به فرزندانمان این ایام را گرامی بداریم.

وی با بیان اینکه با انقلاب ایران تاریخ دنیا به گونه ای دیگر رقم خورد گفت: امروزه پس از 32 سال همه مستکبران برای مقابله با ایران گردهم آمده اند و براین باورند که ایران یک خطر بزرگ است که با این اوصاف تبیین اسلامی بودن اصل انقلاب و ارزش های اسلامی جزو سنگین ترین وظایفی است که امروزه برعهده ماست.

مدیرکل دفتر امورخانواده وبانوان استان درادامه ضمن تبیین اهداف، راهبردها، سیاستهای ورویکردهای ستاد دهه فجر انقلاب اسلامی 89 گفت: درراستای هدفمند کردن یارانه ها وهدف کلان همت مضاعف و کار مضاعف باید سعی شود از هم افزایی همدیگر استفاده کنیم و از هدررفتن اعتبارات جلوگیری کنیم.



وی افزود: انتظار می رود کمیته بانوان ستاد دهه فجر استان مطابق با معیارهای ابلاغی و روز شمار ایام دهه فجر برنامه های ارزشمندی را ارائه کند.

رئیس ستاد کمیته بانوان دهه فجر استان درپایان با اشاره به نامگذاری روز دوشنبه 18 بهمن به عنوان" انقلاب اسلامی استحکام خانواده، رسالت ومنزلت زن" طبق تقویم عناوین ایام ا... دهه فجر 1389 بربرگزاری یک برنامه شاخص و متمرکز در این روز توسط تمام دستگاههای اجرایی تاکید کرد.

گفتنی است مشاوران اموربانوان ادارات جمعیت هلال احمر، شرکت توزیع برق، شرکت آب و فاضلاب، شرکت گاز، دانشگاه علوم پزشکی، سازمان اموراقتصادی ودارایی، حوزه هنری، کانون پرورش فکری کودکان ونوجوانان اداره کل تعاون، تربیت بدنی، صداوسیما، آموزش وپرورش، بسیج خواهران، تبلیغات اسلامی وفرمانداری گرگان بعنوان اعضای کمیته بانوان ستاد دهه فجر استان برنامه های اجرایی خود را ارائه کردند.

برگزاری جشن تولد 32 سالگی توسط کانون پرورش کودکان ونوجوانان استان، همایش عفاف وحجاب با محوریت ولایت مداری - بصیرت دینی توسط اداره کل آموزش و پرورش استان، همایش جهاد فجر ویژه دختران جوان روستایی با رویکرد خدمات آموزشی فرهنگی توسط جمعیت هلال احمراستان، اکران فیلم برای خانواده ها توسط حوزه هنری استان، همایش دستاورد انقلاب و خودباوری زنان درعرصه اقتصاد توسط اداره کل تعاون استان، ویزیت رایگان با هدف سلامت خانواده توسط دانشگاه علوم پزشکی استان و...از جمله برنامه هایی است که قرار است در ایام دهه فجربه اجرا درآید.