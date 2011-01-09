7 شهرک صنعتی در آذربایجان غربی راه اندازی می شود

به گزارش خبرنگار مهر در چایپاره، نادر صفرزاده صبح یکشنبه در جمع صنعتگران چایپاره گفت: عملیات احداث سه شهرک صنعتی در ماکو، شوط و پلدشت و نواحی صنعتی در مناطق ایواوغلی خوی، نالوس اشنویه، خلیفه لوی بوکان و تازه شهر سلماس تا پایان سالجاری آغاز می شود.

وی از اختصاص 133 میلیاردریال اعتبار از منابع استانی و ملی برای توسعه و تجهیز شهرکهای صنعتی استان در سالجاری خبر داد و بیان داشت: در این زمینه در برخی از شهرکهای صنعتی استان تصفیه خانه های فاضلاب و ساختمان آتش نشانی احداث می شود.

بهره‌مندی 11 شهرک صنعتی آذربایجان غربی از گاز طبیعی‌

مدیر‌عامل شرکت شهرک‌های صنعتی آذربایجان غربی در ادامه از بهره مندی 11 شهرک صنعتی استان از گاز طبیعی خبرداد و اظهار داشت: در 9 شهرک و ناحیه صنعتی استان آذربایجان غربی شبکه داخلی گازرسانی در حال اجراست.

وی با بیان اینکه گازرسانی به دیگر نواحی و شهرک‌های صنعتی در دست اقدام است، خاطرنشان کرد: با روندی که عملیات گازرسانی در شهرک‌ها و نواحی صنعتی طی می‌کند امید است بتوانیم در زمان‌ های مشخص شده عملیات گازرسانی در این شهرک‌ها را نیز به اتمام برسانیم.

صفرزاده ادامه داد: در مصوبات سفر رئیس جمهور به استان 100 میلیارد ریال برای تکمیل و ایجاد زیرساخت‌های شهرک‌ها و نواحی صنعتی استان در سال 1389 به تصویب رسید که در این راستا برای جذب این اعتبار در تلاش هستیم.

صفرزاده با اشاره به تکمیل و توسعه خوشه ‌های صنعتی سنگ، فرآورده‌های میوه‌های باغی و عرقیات گیاهی در سال جاری و آینده افزود: برای این منظور به ترتیب 150 میلیون ریال برای تکمیل و توسعه خوشه‌های صنعتی سنگ،150 میلیون ریال برای فرآورده‌ های میوه‌های باغی و عرقیات گیاهی در نظر گرفته شده است.

فرماندار چایپاره هم در این نشست با بیان اینکه در شهرک صنعتی چایپاره 23 واحد تولیدی در حال فعالیت است خواستار رفع مشکلات مربوط به بخشهای زیربنایی این شهرک و تسریع در راه اندازی شهرک صنعتی شماره دو چایپاره شد.