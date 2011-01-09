داود رشیدی در این باره به خبرنگار مهر گفت: به همراه احمدرضا احمدی نویسنده "فرودگاه ـ پرواز 707" شنبه 18 دیماه جلسهای را با محمد چرمشیر برگزار کردیم و طی آن قرار شد که چرمشیر کار دراماتورژی نمایش "فرودگاه ـ پرواز 707" را انجام دهد.
کارگردان نمایش "فرودگاه ـ پرواز 707" درباره گروه بازیگری نمایش افزود: هنوز گروه بازیگری نمایش را انتخاب نکردهام زیرا از آقای حسین مسافرآستانه رییس مرکز هنرهای نمایشی وقت گرفتهام تا روی زمان و مکان و نحوه حمایت مالی و قرارداد اجرای نمایش صحبت کنیم. بعد از مشخص شدن این موارد گروه بازیگری نمایش را هم انتخاب میکنم.
رشیدی درباره سالن مورد نظر برای اجرای "فرودگاه ـ پرواز 707" یادآور شد: سالن اصلی تئاتر شهر برای اجرای این نمایش مناسب است زیرا مهمترین ویژگی سالن اصلی ظرفیت تماشاگر آن است که امکان تماشای نمایش را به تماشاگران و علاقهمندان بیشتری میدهد. سالنهای تماشاخانه ایرانشهر به لحاظ امکانات وضعیت خوبی دارند ولی ظرفیت تماشاگرشان کمتر است.
نمایشنامه "فرودگاه ـ پرواز 707" روایتگر زندگی یک شاعر است و به مقولاتی چون مرگ، عشق و آرزو میپردازد. رشیدی تابستان سال جاری نمایش "منهای دو" را با حضور بازیگرانی چون سیامک صفری، حسن معجونی، علی سرابی، لیلی رشیدی، پگاه آهنگرانی و باران کوثری در سالن اصلی مجموعه تئاتر شهر به صحنه برد که با استقبال مخاطبان و علاقهمندان به تئاتر مواجه شد.
محمد چرمشیر به عنوان دراماتورژ نمایش "فرودگاه ـ پرواز 707" نوشته احمدرضا احمدی با داود رشیدی کارگردان نمایش همکاری میکند.
داود رشیدی در این باره به خبرنگار مهر گفت: به همراه احمدرضا احمدی نویسنده "فرودگاه ـ پرواز 707" شنبه 18 دیماه جلسهای را با محمد چرمشیر برگزار کردیم و طی آن قرار شد که چرمشیر کار دراماتورژی نمایش "فرودگاه ـ پرواز 707" را انجام دهد.
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