جامعه امروز بیش از هر زمان نیازمند تبیین حماسه 19دی است

آیت الله عباس کعبی درگفتگو با خبرنگار مهر در قم با اشاره به یوم الله 19 دی 1356 گفت: امروز بعد از گذشت سه دهه از انقلاب اسلامی بیش از هر زمان دیگر نیازمند تببین حماسه 19 دی و باز آفرینی آن با پرچمداری مرجعیت و روحانیت همراه با ولایتمداری هستیم.



وی افزود: 19 دی نماد بصیرت، آگاهی و غیرت دینی طلاب و فضلا در حمایت از باور‌ها و ارزشهای اسلام و مرجعیت دینی است.



عضو خبرگان رهبری با بیان اینکه 19 دی برای آغاز سایر حوادث که منجر به پیروزی انقلاب است، موثر بود، بیان داشت: حضور آگاهانه مردم و روحانیت در صحنه منجر به رخ دادن حوادثی شد که همه آن‌ها در روز 22 بهمن به نتیجه رسید و انقلاب به پیروزی رساند.



وی با اشاره به اینکه یکی از اهداف دشمن در رویارویی با انقلاب و اسلام ایجاد فاصله بین و جوانان و روحانیت و تخریب چهره آن است بیان کرد: روحانیت با آگاهی و به موقع در صحنه‌های مختلف انقلاب اسلامی حاضر بوده و سرشار از عشق به اسلام و پاسداری از آموزه‌های اصیل و پشتوانه ملت است.



کعبی در ادامه تأکید کرد: ‌ باید پیوسته در کنار مرجعیت و روحانیت قرار گرفت تا بر اساس رهنمودهای روحانیت اصیل بتوان در مقابل بدعت سازی‌ها و گمراهی‌ها و تهاجم فرهنگی دشمنان ایستادگی کرد.



عضو خبرگان رهبری با اشاره به حضور جوانان قم در کنار روحانیت در حماسه 19 دی اظهار داشت: باید پیوند عمیقی که در آن زمان بین روحانیت و جوانان وجود داشت نهادینه شو که این امر موجب تحکیم ارزش‌ها و ترویج فرهنگ عمومی خواهد شد.



وی تأکید کرد: جوانان باید با روحانیت پیوند محکم و استواری داشته باشند و پیوسته ارتباط خود را را با روحانیت اصیل حفظ کنند.