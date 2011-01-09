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۱۹ دی ۱۳۸۹، ۱۲:۰۰

کعبی:

جامعه امروز بیش از هر زمان نیازمند تبیین حماسه 19دی است

جامعه امروز بیش از هر زمان نیازمند تبیین حماسه 19دی است

قم - خبرگزاری مهر: عضو خبرگان رهبری با اشاره به نقش مراجع و روحانیون در حماسه 19 دی گفت: جامعه امروز بیش از هر زمان دیگر نیازمند تبیین حماسه 19 دی است

آیت الله عباس کعبی درگفتگو با خبرنگار مهر در قم با اشاره به یوم الله 19 دی 1356 گفت: امروز بعد از گذشت سه دهه از انقلاب اسلامی بیش از هر زمان دیگر نیازمند تببین حماسه 19 دی و باز آفرینی آن با پرچمداری مرجعیت و روحانیت همراه با ولایتمداری هستیم.

وی افزود: 19 دی نماد بصیرت، آگاهی و غیرت دینی طلاب و فضلا در حمایت از باور‌ها و ارزشهای اسلام و مرجعیت دینی است.

عضو خبرگان رهبری با بیان اینکه 19 دی برای آغاز سایر حوادث که منجر به پیروزی انقلاب است، موثر بود، بیان داشت: حضور آگاهانه مردم و روحانیت در صحنه منجر به رخ دادن حوادثی شد که همه آن‌ها در روز 22 بهمن به نتیجه رسید و انقلاب به پیروزی رساند.

وی با اشاره به اینکه یکی از اهداف دشمن در رویارویی با انقلاب و اسلام ایجاد فاصله بین و جوانان و روحانیت و تخریب چهره آن است بیان کرد: روحانیت با آگاهی و به موقع در صحنه‌های مختلف انقلاب اسلامی حاضر بوده و سرشار از عشق به اسلام و پاسداری از آموزه‌های اصیل و پشتوانه ملت است.

کعبی در ادامه تأکید کرد: ‌ باید پیوسته در کنار مرجعیت و روحانیت قرار گرفت تا بر اساس رهنمودهای روحانیت اصیل بتوان در مقابل بدعت سازی‌ها و گمراهی‌ها و تهاجم فرهنگی دشمنان ایستادگی کرد.

عضو خبرگان رهبری با اشاره به حضور جوانان قم در کنار روحانیت در حماسه 19 دی اظهار داشت: باید پیوند عمیقی که در آن زمان بین روحانیت و جوانان وجود داشت نهادینه شو که این امر موجب تحکیم ارزش‌ها و ترویج فرهنگ عمومی خواهد شد.

وی تأکید کرد: جوانان باید با روحانیت پیوند محکم و استواری داشته باشند و پیوسته ارتباط خود را را با روحانیت اصیل حفظ کنند.

کد مطلب 1227956

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