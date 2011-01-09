به گزارش خبرنگار مهر، علی دایی ضمن بیان مطلب فوق در مورد دیدار با تیم آنتالیا اسپور ترکیه گفت: در این مدت تمرینات پرفشاری را بدون استراحت برگزار کردیم زیرا هدف‌مان این است که برای شروع مجدد بازی‌های لیگ، جام حذفی و لیگ قهرمانان آسیا آماده باشیم.

وی اضافه کرد: البته گل نخست و گل سوم تیم آنتالیااسپور در شرایطی وارد دروازه ما شد که بازیکنان این تیم سه متر در آفساید بودند! زمانیکه داور به راحتی از چنین آفساید فاحشی چشم پوشی می‌کند، دیگر چه انتظاری می‌توان از ما داشت. البته گل نخست آنها در دقایق ابتدای بازی به ثمر رسید و در سایر دقایق مسابقه هم داور ترکیه‌ای، اکثر سوت‌ها را به سود حریف زد.

سرمربی تیم فوتبال پرسپولیس در پاسخ به این پرسش که علاوه بر مشکلات داوری، بازیکنان هم نسبت به بازی نخست با اینتراخت افت داشتند، تاکید کرد: با وجود توضیحاتی که در مورد اشتباهات داوری دادم از کیفیت کار بازیکنان در نیمه اول به هیچ وجه راضی نیستم زیرا بد کار کردیم، گرچه یک گل آفساید خوردیم اما می‌پذیرم عملکرد بدی داشتیم. در نیمه دوم ما خیلی بهتر از حریف ظاهر شدیم و عملکرد خوبی داشتیم و متاسفانه دقایق آخر با یک اشتباه دیگر، یک گل آفساید دیگر دریافت کردیم‌.

وی در مورد اینکه "آیا نتیجه بازی آنتالیااسپور - پرسپولیس عادلانه بود؟"، اظهار داشت: فکر نمی‌کنم فاصله پرسپولیس با آنتالیا اسپور 3 گل باشد. ما می‌توانستیم به راحتی این بازی را به تساوی کشانده و حتی با پیروزی به پایان برسانیم. قبول دارم در بازی اول، نفرات تیم خیلی بهتر کار کردند و انرژی بیشتری گذاشتند اما چون فاصله دو بازی کم بود، نتوانستیم به نتیجه دلخواه برسیم.

دایی اضافه کرد: در این بازی بازیکنان خصوصا در نیمه نخست از شرایط آرمانی خودشان دور بودند. با این حال در نیمه دوم خیلی خوب کار کردیم و دوباره یک تیم شدیم. در این نیمه به لحاظ تاکتیکی شرایط بهتری داشتیم و همانطور که قبلا گفتم داور در روند بازی تاثیر زیادی داشت.

وی با ابراز رضایت از عملکرد تیمش در تورنمنت آنتالیا خاطر نشان کرد: در نیمه دوم دیدار با آنتالیااسپور بهتر بودیم و متاسفانه دوباره گل سوم را در شرایط آفساید به ما زدند. انگار مسئولان برگزاری تورنمنت و داور نمی‌خواستند تیم آنتالیا دست خالی از این مسابقات خارج شود!

دایی تاکید کرد: متاسفانه در دقایق آخر بازی سوت‌های داور به ضرر ما بود و یکی دو موقعیت را نتوانستیم گل کنیم. البته تیم آنتالیااسپور در نیمه دوم موقعیت خوبی نداشت و نفرات ما به خوبی یکدیگر را پوشش داده و از هم حمایت کردند.

سرمربی پرسپولیس در خصوص اینکه تفاوت دو تیم اینتراخت و آنتالیا اسپور را چه بود، اظهار داشت: به نظرم از لحاظ فوتبالی، اینتراخت خیلی بهتر از آنتالیا بود ولی از نظر بدنی آنتالیا خیلی سریع‌تر و بهتر بود و بازیکنان این تیم در تمام درگیری‌ها موفق بودند. خستگی بازیکنان ما در دو بازی نزدیک مشهود بود. شاگردانم با فشار سخت تمرینات در این بازی شرکت کردند، البته برای ما مهم تمریناتی بود که انجام دادیم نه نتیجه ای که در تورنمنت آنتالیا کسب کردیم.

وی در مورد ارزیابی‌اش از عملکرد پرسپولیس در ادامه مسابقات لیگ برتر و جام حذفی خاطرنشان کرد: با توجه به این اردو و اردوی بعدی که داریم، سعی می کنیم به امید خدا در دور برگشت مسابقات لیگ، جام حذفی و لیگ قهرمانان آسیا و تمام بازی‌هایی که پیش رو داریم، جبران مافات کنیم.

دایی در مورد برنامه تمرین امروز بازیکنان پرسپولیس اظهار داشت: بازیکنان ما امروز یک جلسه تمرین دارند و امشب به تهران بر می‌گردیم و پس از یک روز استراحت به تمرینات‌مان در تهران به شکل گذشته ادامه می‌دهیم.

وی با طرح این موضوع که "ما مانند تیم‌های اروپایی نیستیم که در یک هفته بتوانیم سه یا چهار بازی انجام دهیم و از 25 بازیکن درجه اول سود ببریم"، تصریح کرد: بازیکنان ما نمی‌توانند بازی تحت فشار انجام دهند و ما با توجه به داشته‌های‌مان به بازی خواهیم پرداخت. در حال حاضر تمام انرژی خودمان را برای تمرینات گذاشته‌ایم و به همین خاطر از نظر بدنی کم آوردیم.

سرمربی پرسپولیس در خصوص رای گیری بازیکنان در مور کاپیتان این تیم خاطرنشان کرد: بازیکنان ما کاپیتان را خودشان انتخاب کردند. به نظر من این یک کار خوب بود که نفرات تیم توانستند کاپیتان خودشان را انتخاب کنند و ما سعی می‌کنیم از کمک بازیکنان در این موارد بیشتر استفاده کنیم. نفرات تیم افرادی را انتخاب کردند که من روی آنها نظر داشتم.

عضو کمیته فنی فیفا در مورد انتخاب برترین بازیکن سال 2010 جهان تصریح کرد: چندی پیش رای خود را داده‌ام. فکر می‌کنم یا مسی بهترین بشود یا ژاوی، البته شانس اینیستا کمتر است. مسی در باشگاهی خیلی خوب بازی کرده و به نظرم بهترین بازیکن دنیاست و از سوی دیگر ژاوی چون با اسپانیا قهرمان جهان شده و در جام جهانی بسیار خوب کار کرد، شانسی برابر با مسی دارد.