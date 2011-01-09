ارتعاشات صنعتی قعرنشین اما رکورددار لیگ والیبال است!

علی نقدی در گفتگو با خبرنگار مهر در مورد رکوردار بودن تیمش توضیح داد و اظهارداشت: ارتعاشات صنعتی مانند خیلی از تیم‌های دیگر طی هفته گذشته متحمل شکست شده اما تنها تیمی است که تا به امروز باخت سه بر صفر نداشته است.

وی ادامه داد: به نوعی ما تنها تیمی هستیم که در همه دیدارهای خود طعم پیروزی را چشیده‌ایم حتی اگر در نهایت مجبور به واگذاری نتیجه آن بازی شده‌ایم که این هم به خاطر مشکل بی تجربگی بازیکنان است.

* ارتعاشات صنعتی دو دیدار را هم با نتیجه 2 بر 3 واگذار کرد در حالیکه در دو گیم ابتدایی بازی پیروز میدان بود. علت اینگونه ناکامی‌ها چیست؟

سرمربی تیم والیبال ارتعاشات صنعتی در پاسخ به این پرسش خبرنگار مهر یادآور شد: این هم نتیجه گوشه‌ای از مشکلاتی است که داریم. بازیکنان من جوان هستند و بی تجربه؛ به همین دلیل خیلی وقت‌ها با استرس بازی می‌کنند و نتیجه و شرایط بازی هم خیلی راحت روی آنها تاثیر می‌گذارد.

نقدی تصریح کرد: خاصیت همه تیم‌ها این است که می‌توانند در گیم اول و دوم خیلی راحت حریف خود را ارزیابی کنند. حریفان ما هم از این ویژگی مستثنی نبودند. این ضعف خود ما بود که به خاطر همان جوانی و نداشتن تجربه کافی خیلی راحت تسلیم تغییر تاکتیک حریف شدند که در نتیجه ارزیابی‌های عملکرد خودمان شدند. در حالیکه آنها در گیم ابتدایی پیروز بودند!

وی با یادآوری اینکه ارتعاشات صنعتی سومین سال حضور خود در رقابت‌های لیگ برتر باشگاه‌های کشور را تجربه می‌کند، خاطرنشان کرد: البته این ملاکی برای تجربه تیمی نیست چون ترکیب تیم نسبت به سال‌های گذشته 70 تا 80 درصد تغییر کرده است. من ترکیبی جوان با میانگین سنی 21 تا 22 سال را دارم.

سرمربی تیم والیبال ارتعاشات صنعتی دریافت‏های اول را یکی ازمشکلات تیمش عنوان کرد و گفت: تیمی که در این زمینه مشکل نداشته باشد، 50 درصد راه را برای نتیجه‎گیری رفته است. باید این ضعف را تا حد ممکن پوشش دهیم تا در دیدارهای سنگین تر دچار مشکل نشویم.