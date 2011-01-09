امیر طاهری در گفتگو با خبرنگار مهر در اراک با بیان اینکه این اتوبوس‌ها به زودی وارد اراک می‌شوند، اضافه کرد: 700 میلیون تومان از اعتبار خرید این اتوبوس‌ها از سوی رئیس جمهور و مابقی از اعتبارات استانی تامین می شود.

وی افزود: هم‌اکنون 269 دستگاه اتوبوس وظیفه حمل و نقل مردم شهر اراک را به عهده دارد که از این تعداد 120 دستگاه دیزلی هستند.

طاهری با بیان اینکه روزانه 130هزار تفر توسط این اتوبوس‌ها جابجا می‌شوند، گفت: با آغاز اجرای قانون هدفمند شدن یارانه‌ها یک ساعت به ساعت‌های کاری سازمان اتوبوسرانی اراک اضافه شده است.

مدیرعامل شرکت اتوبوسرانی اراک تصریح کرد: با توجه به سهمیه ای که برای یارانه سوخت به سازمان اتوبوسرانی اراک تعلق گرفته است، افزایشی در قیمت بلیط‌های اتوبوس نداریم.

وی سهمیه پرداخت سوخت دی‌ماه را 53 میلیون تومان عنوان کرد و گفت: این یارانه سوخت بین اتوبوس‌های خصوصی و غیر خصوصی تقسیم می‌شود.

