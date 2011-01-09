خانه تاریخی مشروطه یزد احیا شد

بهرام رضایی در گفتگو با خبرنگار مهر در یزد اظهار داشت: قدمت خانه مشروطه به عنوان یکی از عناصر شاخص تاریخی محله پیربرج به 200 سال قبل برمی ‌گردد که می‌ توان آن را به دوران قاجار نسبت داد.

وی افزود: خانه مشروطه به عنوان یکی از عناصر تاریخی شاخص محله پیربرج در مرکز این محله قرار گرفته که هم به لحاظ تاریخی و هم به لحاظ فرهنگی، خانه‌ای ارزشمند به شمار می‌ رود.

رضایی افزود: از نظر فرهنگی خانه مشروطه دارای ارزشهای خاصی است که حضور شخص محمود مشروطه به عنوان شخصیتی فرهنگی و تاثیرگذار در تاریخ معاصر فرهنگ و هنر یزد موضوعی است که به همراه ارزش‌ های کالبدی خانه و بافت پیرامون آن قابل توجه است.

وی بیان داشت: خانه مشروطه به لحاظ موقعیت جغرافیایی در قسمت شرقی محله پیربرج که به محله شاهزاده فاضل معروف است قرار دارد که از جهت شمال به محله قلعه کهنه و ایلچی‌خان، از جنوب به محلات سرباز و دروازه مهریز، از شرق به محله گازرگاه و از غرب به محله دارالشفاء محدود است.

رضایی عنوان کرد: قدمت محله پیربرج به قرن هشتم هجری قمری بازمی‌گردد و از جمله عناصر تاریخی این محله می ‌توان به خانه مشروطه، امامزاده شاهزاده فاضل، خانه دولت‌ آبادی، حسینیه پیربرج، معابر و دربندهای تاریخی اشاره کرد.

وی گفت: از ویژگی‌ ها و مشخصات خانه‌ های یزد، سادگی و بی پیرایگی آنهاست به نحوی که معمار در عین توجه به عناصر تلطیف کننده فضا و عواملی که به خلق زیبایی در بنا منجر می‌شود از تزئینات زیادی استفاده نکرده و خانه مشروطه نیز از این قاعده مستثنی نیست.

رضایی یادآور شد: از جمله تزئینات خانه مشروطه می‌توان به کتیبه هفت رنگ، کتیبه آجری سردر ورودی، کتیبه سردر ورودی هشتی، طاقچه‌ها و رف‌ها، شومینه و ملحقات آن، تکنیک ‌های مختلف آجر چینی در بنا و ... اشاره کرد.

وی با اشاره به اینکه طرح مطالعات، حفاظت و مرمت و احیای این خانه تحت نظارت واحد مطالعات و طراحی معاونت حفظ و احیا در مدت سه ماه به پایان رسیده، گفت: این مطالعات شامل مطالعات تاریخی، جغرافیایی، مطالعات شناخت وضع موجود بنا آسیب‌شناسی، مطالعات و طرح رفع خطر، طرح مرمت و ... بوده است.

رضایی عنوان کرد: حفاظت از خانه مشروطه و تقویت جریان حیات در این مجموعه کهن و با ارزش از طریق تغییر کاربری و عملکری مناسب محقق می‌شود که در این میان احیا بنا به موزه عکس و اسلاید ضمن حفاظت از بنا می‌تواند از اسناد و اطلاعات خانواده مشروطه و رویدادهای تاریخی که بخشی از تاریخ معاصر یزد در آن اتفاق افتاده را صیانت کند.

خانه مشروطه به شماره 2450 در مهرماه سال 78 در فهرست آثار ملی به ثبت رسیده است.