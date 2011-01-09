عملیات "کربلای 5" تصویری از عاشقی حماسه سازان دلاور

به گزارش خبرنگار مهر در کرج، عملیات کربلای 5 در روز 19 دی ماه سال 1365 با رمز مبارک یا زهرا (س) به مدت 70 روز در منطقه شلمچه شرق بصره آغاز شد و به مدت دو ماه ادامه یافت.

با توجه‌ به‌ آمادگی‌ یگانها و نیروهای‌ داوطلب‌ برای‌ انجام‌ عملیاتی‌ دیگر پس از کربلای 4، عملیات‌ "کربلای 5" در مدتی‌ اندک‌ یعنی ‌12 روز طرح ریزی شد.

در راس‌ اهداف‌ عملیات‌ تکمیلی کربلای 5، پنج‌ هدف‌ عمده‌ تکمیل‌ و ترمیم‌ خط‌ پدافندی‌ خودی‌ در نهر جاسم، توسعه‌ و تثبیت‌ نهایی‌ سرپل‌ منطقه‌ غرب‌ نهر جاسم‌ و پیشروی‌ عمده‌ به‌ سوی‌ کانال‌ زوجی، تصرف‌ مجدد سرپل‌ غرب‌ کانال‌ ماهی‌ و گرفتن‌ جناح‌ اساسی‌ از دشمن، حضور موثر و تهدید منطقه‌ استراتژیک‌ شرق‌ کانال‌ زوجی و انهدام‌ بخشی‌ وسیع‌ از امکانات‌ و نفرات‌ دشمن قرار داشت.

در عملیات‌ کربلای ‌5 بیش‌ از 80 فروند هواپیما، 700 دستگاه‌ تانک‌ و نفربر، 250 قبضه‌ توپ‌ صحرایی‌ و ضدهوایی، صدها قبضه‌ انواع‌ ادوات‌ نیمه‌ سنگین، هزار و 500 دستگاه‌ خودرو، مقدار زیادی‌ سلاح‌ سبک‌ و مهمات‌ دشمن‌ منهدم‌ شد.

همچنین‌ در این‌ عملیات ‌81 تیپ‌ و گردان‌ مستقل‌ دشمن‌ منهدم‌ و 34 تیپ‌ و گردان‌ نیز آسیب‌ کلی‌ دید. تعداد کشته‌ و زخمیها و اسرای‌ عراق‌ بالغ‌ بر 42 هزار و 700 نفر بود. علاوه‌ بر آن ‌220 دستگاه‌ تانک‌ و نفربر، 500 دستگاه‌ خودرو، 85 قبضه‌ انواع‌ توپ، هزاران‌ قبضه‌ سلاحهای‌ سبک‌ و سنگین‌ و مقدار زیادی‌ مهمات‌ نیز به‌ غنیمت‌ نیروهای‌ خودی‌ درآمد.

در این‌ عملیات‌ بزرگ‌ و طولانی‌ که‌ با سنگین‌ترین‌ و بیشترین‌ پاتکهای‌ دشمن‌ توام‌ بود، چندین‌ تن‌ از فرماندهان‌ برجسته‌ مانند "حسین‌ خرازی" فرمانده‌ لشکر 14 امام‌ حسین‌ از اصفهان، "حاج یدالله‌ کلهر" قائم ‌مقام‌ لشکر 10حضرت سیدالشهدا (ع) به‌ شهادت‌ رسیدند.

ناحیه‌ی‌ مرزی‌ِ استراتژیک‌ شلمچه‌ در منطقه‌ی‌ شمال‌ غربی‌ خرمشهر واقع‌ شده‌ که‌ از جنوب‌ با اروند رود، از شمال‌ با منطقه‌ ‌عمومی‌ اهواز و از غرب‌ با مرزهای‌ بین‌ المللی‌ ایران‌ و عراق، محصور شده‌ است‌.

وجود اروند رود در جنوب‌ آن‌، دریاچه‌ ماهی‌ و جزایر بوبیان‌، ویژگی‌ نظامی‌ خاصی‌ را در این‌ منطقه‌ به‌ وجود آورده‌‌ و به‌ دلیل نزدیکی‌ جغرافیایی‌ آن‌ با شهر صنعتی‌ بصره‌، از نظر کارشناسان‌ نظامی‌، دارای‌ اهمیت‌ فوق العاده‌ای‌ بوده‌ است‌.

این‌ منطقه ‌نیز همانند سایر مناطق‌ مرزی‌، شاهد هجوم‌ تجاوزکارانه‌ ارتش ‌صهیونیستی‌ عراق و نادیده‌ گرفتن‌ حق‌ حاکمیت‌ جمهوری‌ اسلامی‌ بوده‌ است‌.

رزمندگان‌ سپاه‌ اسلام‌ برای‌ آزاد سازی‌ مناطق‌ تحت‌ اشغال ‌و دفع‌ تجاوز دشمن‌ و به‌ منظور دستیابی‌ به‌ اهداف‌ والای‌ خود، اقدام ‌به‌ انجام‌ عملیات‌ کربلا‌ پنج‌ در این‌ منطقه‌ کردند.

رزمندگان‌شجاع‌ سپاه‌ اسلام‌ در مرحله‌ اول‌ عملیات‌، با هجومی‌ مرگبار وغافل ‌گیرانه‌ به‌ قلب‌ دشمن‌، در تاریخ‌ فردای‌ آن‌ روز، شلمچه‌ را آزاد می‌کنند و با گسترش‌ عملیات‌ خود، هر لحظه‌ فاصله‌‌ خود را با بصره‌ کم‌ می ‌کنند، به‌ طوری‌ که‌ صدای‌ شلیک‌ مسلسلها مردم‌ شهر را سراسیمه‌ به‌ خیابانها می‌ریزد.

در دومین‌ مرحله‌‌ این‌ عملیات‌، رزمندگان‌ اسلام‌ با عبور از موانع‌ بسیار محکم‌، هجوم‌ سنگین ‌خود را علیه‌ مواضع‌ دشمن‌ شروع‌ می‌ کنند که‌ پاسگاه‌ های‌ شلمچه‌، بوبیان‌ و کوت‌ سواری‌ در این‌ هجوم‌، آزاد می‌شود.

رزمندگان‌ اسلام‌ با هجوم‌ دیگری‌ چندین‌ کیلومتر از جاده‌‌ آسفالته‌ شلمچه‌ ـ بصره‌ را آزاد می ‌کنند و به‌ عمق‌ مواضع‌ دشمن‌ نفوذ کرده‌، خود را به‌ دژ فولادین ‌بصره‌ می‌رسانند. این‌ دژ توسط‌ کارشناسان‌ خارجی‌ احداث‌ شده‌ بودکه‌ دارای‌ خاکریزهای‌ مثلثی‌، هلالی‌، سنگرهای‌ مستحکم‌ بتونی‌ و موانع‌ سنگین‌ بود و ساخت‌ آن‌ پنج‌ سال‌ طول‌ کشیده‌ بود.

گارد ریاست‌ جمهوری‌ عراق با فرماندهی‌ صدام‌ به‌ منطقه‌ اعزام‌ می‌ شود و بی‌ درنگ‌ پاتکهای‌ سنگین‌ خود را آغاز می‌کند، اما هر بار با تحمل ‌شکستهای‌ سنگین‌ وادار به‌ عقب‌ نشینی‌ می‌ شود.

در مرحله‌‌ سوم‌ عملیات‌، رزمندگان‌ اسلام‌ از کنار اروند به‌ مواضع ‌دشمن‌ در محور نهر جاسم‌ هجوم‌ برده‌، یگانهای‌ سر در گم‌ دشمن‌ را درعملیات‌ گاز انبری‌ گرفتار کرده‌ و تعدادی‌ از آنها را کشته‌ یا زخمی‌ می‌کنند و با عبور از نهر جاسم‌ و تسلط‌ بر پلهای‌ ارتباطی‌، به‌ عمق ‌مواضع‌ دشمن‌ نفوذ می ‌کنند.

توسل دشمن به سلاح ممنوعه شیمیایی؛ راهی برای رهایی از حملات کوبنده رزمندگان اسلام

دشمن‌ وحشت‌ زده‌ و دستپاچه‌ متوسل‌ به ‌سلاح‌ ممنوعه‌ شیمیایی‌ می ‌شود تا بلکه‌ بتواند برای‌ مدتی‌ کوتاه‌ از حملات‌ کوبنده‌ رزمندگان‌ در امان‌ باشد، اما مقاومت‌ باور نکردنی‌ رزمندگان‌، این‌ سلاح‌ آنان را نیز بی‌ اثر می‌سازد و سرانجام‌، رزمندگان ‌اسلام‌ با نفوذ به‌ غرب‌ نهر جاسم‌ و کانال‌ زوجی‌، خود را به‌ غرب‌ دریاچه‌‌ ماهی‌ می‌رسانند. شش‌ خط‌ دفاعی‌ دشمن‌ سقوط‌ می ‌کند و منطقه‌ عملیاتی‌ از کشته‌های‌ دشمن‌ انباشته‌ می‌شود.

در این زمینه مدیرکل بنیاد حفظ آثار و نشر ارزشهای دفاع مقدس غرب استان تهران به خبرنگار مهر اظهار داشت: در این عملیات سه قرارگاه کربلا، نجف و قدس برپا شد که در طول عملیات قرارگاه نوح نیز آغاز به فعالیت کرد.

سرهنگ پاسدار نادر ادیبی افزود: این عملیات در ضلع غرب خرمشهر در منطقه عملیاتی شلمچه انجام شد و به لحاظ قرار گرفتن این نقطه در نزدیکی شهر بصره، شهر تنومه عراق و جاده های مواصلاتی مهم عراق از موقعیت ویژه ای برخوردار بود به همین دلیل خطوط پدافندی، موانع و خاکریزهای هلالی شکل، آبگرفتگی مصنوعی ایجاد شده در منطقه توسط عراق و نیروهای ویژه عراق گردانهای توپ خانه عراق گستردگی ویژه ای به منطقه عملیاتی داده بود.

وی ادامه داد: با توجه به منطقه عملیاتی کربلای پنج که 30 کیلومتر از داخل منطقه ایران آغاز می شد و هرچه که به داخل منطقه عراق جلوتر می رفتیم، منطقه عملیاتی گسترده می شد، بنابراین عراق با آغاز عملیات آتش سنگینی را در منطقه خودی متعلق به ایران اجرا کرد.

این مسئول یادآور شد: در این میان لشگر حضرت سیدالشهدا (ع) که یکی از یگانهای نیروی زمینی سپاه و خط شکن این عملیات بود، در چهار مرحله عملیات را آغاز کرد که در مرحله اول با عبور از آب و خشکی خط مستحکم عراقیها را شکست و یگانهای دیگر سپاه با عبور از خط لشگر حضرت سیدالشهدا عملیات را ادامه دادند.

2400 عراقی در عملیات کربلای 5 کشته و اسیر شدند

ادیبی گفت: این افتخار بزرگی برای رزمندگان غرب استان تهران در تاریخ کشور ثبت شده که با شکستن خط مستحکم عراق، موفق شد تا برگ زرین افتخارات منطقه را در انقلاب اسلامی تکمیل کند که در این راستا شهدای زیادی را از این لشگر در این عملیات تقدیم کرد.

وی خاطرنشان کرد: در این عملیات فرماندهان و سردارانی همچون شهید حاج یدالله کلهر، شهید غلامرضا کیانپور، شهید حسین میلادی، شهید داود آجرلو، شهید غلامرضا عاملی، شهید داود حیدری، شهید جعفر محمدی، شهید عراقی و ... حضور داشتند و به درجه رفیع شهادت نائل آمدند.

مدیرکل بنیاد حفظ آثار و نشر ارزشهای دفاع مقدس غرب استان تهران گفت: از حدود 94 تیپ که عراق وارد عملیات کرد 16 تیپ به طور 100 درصد، 22 تیپ بیش از 60 درصد و باقیمانده یگانها از 10 تا 60 درصد آسیب دیدند و تعداد کشته های عراقی به بیش از 90 هزار نفر و تعداد اسرا به دو هزار و 365 نفر رسید.

ادیبی اعلام کرد: در این راستا 40 هواپیما، پنج هلی کوپتر، 800 تانک و نفربر و تعداد زیادی قبضه و ادوات مهندسی کشف و منهدم شد که در ادامه 75 کیلومترمربع از خاک عراق توسط رزمندگان ایران آزاد شد.

آری؛ شلمچه منطقه رویارویی تمام کفر با تمام اسلام بود.

عملیات کربلای 5 درس عبرت آموزی که تحلیلگران شرق و غرب را درمانده کرد



در این زمینه یکی از فرماندهان ارشد لشگر 10 حضرت سیدالشهدا (ع) نیز در گفتگو با خبرنگار مهر در کرج در مورد شکل گیری عملیات کربلای پنج و لزوم و ضرورت آن اظهار داشت: عملیات کربلای پنج در هفتمین سال جنگ و مصادف با سالی که از طرف حضرت امام (ره) سال سرنوشت نامیده شده بود و باید در این سال سرنوشت جنگ مشخص شود، انجام شد.

محمد فلکی افزود: اگر بخواهیم مقداری بیشتر عمیق شویم و به یکسال قبل از آن برگردیم که ایران در عین ناباوری دنیا و محاصره ایران از لحاظ تجهیزات و امکانات و برغم کمبودهای نظامی و فقط با اتکا به نیرو و منابع داخلی و توکل به خدا، بزرگترین عملیات تاریخ جنگهای گذشته یعنی عبور از اروند، فتح و فاو را با نیروهای پیاده و کمترین سلاح، تجهیزات و ادوات را انجام داد و حماسه ای بی نظیر را خلق کرد.

وی ادامه داد: با فتح فاو و عدم امکان تحریف و کتمان آن توسط دنیای رسانه، عراق خود را در وضعیتی بدتر از گذشته دید و به ناچار اقدام به تعرضات محلی با عنوان دفاع متحرک انجام داد تا نیروهای ما را متفرق و در فرصت مناسب بتواند فاو را تصرف کند که در چند منطقه از قبیل فکه و مهران موفق به شکستن خطوط پدافند ایران و در نهایت تصرف شهر خالی از سکنه مهران شد که کمتر از یک ماه تمام این مناطق مجددا توسط رزمندگان ایران فتح و دشمن به بیرون رانده شد بنابراین به منظور قطع ارتباط عراق از منطقه فاو و قطع ارتباط دریایی صدام این منطقه برای عملیات مشخص شد.

این فرمانده در مورد ضرورت این عملیات خاطرنشان کرد: به خاطر تعیین سرنوشت جنگ و ادامه اثبات برتری ایران در جنگ، از بین بردن ماشین جنگی دشمن باید درس دیگری به دنیا که پشت سر ارتش صدام قرار گرفته بودند، می دادیم.

فلکی بیان داشت: به رغم اینکه ماهیت جنگ به عنوان یک پدیده تحمیلی بر کشور ما تحمیل شده بود، اما به لحاظ مدیریت قدرتمند حضرت امام و روحیه اطاعت پذیری امت اسلامی ایران، توانسته بودیم که با امکانات و منابع موجود به گونه ای جنگ را مدیریت کنیم تا برتر میدان باشیم و انتخاب زمان و مکان عملیات به عهده ما بود، لذا با توجه به شرایط خوبی که در فصل زمستان و در منطقه جنوب کشور برای حمله مهیا بود، عملیات کربلای پنج در ادامه قطع عراق از دسترسی به فاو طرح ریزی و اجرا شد.

وی در مورد نقش رزمندگان غرب استان تهران در این عملیات متذکر شد: بعد از گسترش سازمان سپاه در جنگ و تشکیل تیپها و لشگرهای رزمی، ترتیبی داده شد که هریک از استانها و یا چند استان از یک یگان پشتیبانی کرده و رزمندگان و کمکهای مردمی خود را به آن یگان اعزام کنند.

این فرمانده اذعان داشت: در این راستا استان تهران که تامین کننده نیرو و امکانات چند یگان از جمله لشگر 27 محمد رسول الله (ص)، لشگر 10 نیرو مخصوص سیدالشهدا (ع)، توپخانه 63 خاتم الانبیا (ص) تیپ زرهی 20 رمضان و چند تیپ و یگان و قرارگاه دیگر را تامین می کرد، بنا به درخواست فرمانده سپاه کرج شهید آجرلو به نیابت از مردم قهرمان غرب استانت هران، مسئولین تامین و اعزام رزمندگان لشگر 10 نیرو مخصوص سیدالشهدا (ع) به شهرستانهای غرب استان تهران به ویژه شهرستان کرج واگذار شد.

حضور خودجوش رزمندگان برای شرکت در عملیات

فلکی یادآور شد: عموما اعزام رزمندگان به یگانها بیشتر انتخابی و رزمندگان هیچ اجباری برای اعزام به یک یگان خاصی را نداشتند و تعداد بیشماری از رزمندگان کرج به مناطق غرب کشور و یا سایر یگانها اعزام می شدند اما به دلیل حمایت گسترده مردم غرب استان تهران از این یگان، لشگر 10 هرگز با کمبود نیرو مواجه نبوده و همواره گردانها و تیپ رزمی و پشتیبانی رزم مملو از نیروهای آموزش دیده و با کیفیت غرب استان تهران آماده عملیات بوده اند که این افتخار برای رزمندگان و امت این منطقه است که این لشگر با داشتن این نیروها به عنوان لشگر آفندی در چندین عملیات از جمله کربلای پنج وظیفه شکنی و اولین یگانی که مسئولیت مقابله با دشمن در عملیات کربلای پنج را به صورت تک جبهه ای بر عهده گرفت، شرکت کردند.

وی خاطرنشان کرد: این حقیقت همیشه در تاریخ ثبت است که رزمندگان کرج ثابت کردند که در تمامی میادین مبارزه و نبرد فدایی امام و رهبری انقلاب بوده و نیروهای خط شکن غرب استان تهران آماده جان نثاری و فداکاری در راه انقلاب تا پای جان است.

شهید کلهر، شهید میررضی، شهید کیانپور، شهید محمدی، شهید آجرلو، شهید رسولی و شهید عاملی شهدای شاخص غرب استان تهران در عملیات کربلای 5



فلکی با اشاره به شهدای شاخص لشگر در این عملیات عنوان کرد: هرچند که همه شهدا با یک انگیزه و با هدف جان خود را فدای این انقلاب کردند و همگی از شاخص ها هستند اما بر مسئولیتها و معروفیتها می توان از شهید والامقام شهید کلهر قائم مقام لشگر و به عبارتی علمدار لشگر سیدالشهدا در عملیات کربلای پنج نام برد.

وی یادآور شد: شهیدی که علم این لشگر همواره در دستان توانای ایشان، باعث قوت قلب سپاه پاسداران، اقتدار فرماندهان و صلابت رزمندگان کرج بوده، شهید حاج حسین میررضی که درایت، جسارت و شهامت او باعث شده بود تا سنگر معاونت عملیات به او سپرده شود، این ویژگیها به اضافه اخلاص، توکل و ولایتمداری، ایشان را به درجه شهادت در این عملیات نائل شد.

این فرمانده لشگر اظهار داشت: شهید حاج غلام کیانپور مردی به تمام معنا شجاع و با اخلاص و شهیدی مثال زدنی برای الگوگیری نسل جوان امروز، شهید جعفر محمدی که بعد از شهادت حسین میررضی لیاقت بدست گیری پرچم عملیات لشگر به دست توانای ایشان قرار گرفت، از دیگر شهدای شاخص این لشگر شهید داود آجرلو فرمانده گردان حضرت علی اصغر (ع)، حاج علی رسولی جانشین گردان زرهی لشگر، علی آملی جانشین گردان علی اکبر را می توان نام برد.

فلکی در مورد برجستگی این عملیات در جنگ به مهر گفت: با توجه به اینکه عملیات در آخرین ماه های سال سرنوشت انجام شد، از برجستگیهای آن در مرحله اول رمز "یازهرا (س)" بود که باعث شد روحیه رزمندگان بیش از پیش و به خونخواهی حضرتش مصممتر از گذشته در این عملیات شرکت کنند، ویژگی دوم این عملیات مدت طراحی، آماده سازی و بکارگیری بیش از 200 گردان رزمی بود که کمتر از دو هفته بعد از عملیات کربلای چهار انجام شد.

رمز "یا زهرا" عامل اصلی ایجاد انگیزه در بین رزمندگان عملیات

وی با اشاره به دیگر ویژگیهای این عملیات اعلام کرد: از دیگر ویژگیها شکستن خطی بود که توسط کارشناسان اسرائیلی، روسی و فرانسوی طراحی و ساخته شده بود که این خط معروف به خط "بارلو" و خط "ماژیلو" در جنگ جهانی نامگذاری شده بود که بدست توانای رزمندگان در همان ساعتهای اولیه عملیان فرو ریخت.

فلکی متذکر شد: با توجه به ویژگیهای منطقه از نظر جغرافیایی، اهمیت عملیات در منطقه و قدرتی که هر دو طرف عراق و ایران در این منطقه محدود، سازماندهی و رو در رو قرار داده بودند و مدت زمانی که درگیری ادامه داشت، می تواند این گونه گفت که در عملیات کربلای پنج و در منطقه شلمچه تمام قوای کفر جهانی با تمامی امکاناتی که متصور بود از طراحان اسرائیلی و آمریکایی، پول و دلارهای شیوخ و امیران منطقه، هواپیماهای میراژ و سوپر استانداردهای فرانسه، تانکهای پیشرفته تی 71 و تسلیهات انبوه و موشکهای اسکاد روسیه، سیستمهای جاسوسی و اطلاعاتی انگلیس و آواکسهای آمریکا، همه و همه در یک طرف و در طرف دیگر رزمندگان ایران با دست خالی اما متکی به اراده الهی و رهبری پیامر گونه اما خمینی (ره) رو در رو قرار گرفتند که در نهایت بعد از 70 روز آنچه ماند، پیروزی و افتخار دیگر بر قوای اسلام بود.

و آنگاه که قرآن می گوید: " ان تنصر الله ینصرکم و یصبت اقدامکم"

در این زمینه بنیاد حفظ آثار و نشر ارزشهای دفاع مقدس غرب استان تهران نیز اقدام به انتشار بیانیه ای کرده است.

در این بیانیه آمده " سلام و درود خداوند بر شهدای سرافراز شلمچه،‌ سلام و درود خداوند بر امام شهدا و آن پیر سفر کرده که با نفس مسیحایی خود بهترین بندگان خدا را دعوت به جهاد و مقاومت می کرد.

ایام سالروز عملیات کربلای 5 که یادآور پیروزی جندالله بر ایادی کفر جهانی است، فرارسید و جاماندگان قافله شهدا بار دیگر حسرت روزهای خوب و زیبای جبهه و مقاومت و ایثار را می خورند.

نام شلمچه و کربلای 5 در ذهن رزمندگان سراسر شوق و تمنای وصال یار را تداعی می کند، در شلمچه تمام کفر در برابر تمام اسلام ایستاد و در نهایت سر تعظیم فرود آورد.

در شلمچه، مظلومیت عزبزترین یاران امام (ره) بر ظلم یاوران استکبار جهانی غلبه کرد و این نشانه خفت و ترس دشمنان ایران اسلامی بود.

تحلیلگران غرب و شرق درماندند

تحلیلگران و آگاهان سیاسی شرق و غرب از تحلیل اتفاقی که افتاده بود، درمانده شده بودند و سردار قادسیه که ادعای فتح سه روزه تهران را داشت، در حال دست و پا زدن برای نجات بصره از سقوط بود.

و چه زیباست تحقق وعده الهی " ان تنصر الله ینصرکم و یصبت اقدامکم"

یاد و خاطره نوزدهم دیماه سال 65، سالروز عملیات به یاد ماندنی کربلای 5 و 300 شهید گلگون کفن غرب استان تهران و دیگر شهدای استانهای دیگر در این عملیات، هزاران جانباز و ایثارگر سرافراز و رزمندگانی که توفیق حضور در آن صحنه و میدان آتش را داشتند، گرامی می داریم.