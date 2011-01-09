11 هزار رأس گاو شیرده در ایلام تست سل دادند

وهاب پیرانی در گفتگو با خبرنگار مهر در ایلام اظهار داشت: از 800 نوع عامل بیماری زای مشترک بین انسان و دام وجود دارد که بیماری سل گاوی یکی از مهمترین آنها است که از طریق تماس با دام یا مصرف فرآورده های آلوده به انسان منتقل می شود.

وی بیان داشت: برای ریشه کنی این بیماری از ابتدای سال جاری تا کنون بر روی بیش از 11 هزار رأس گاو شیرده تست سل انجام شده است.

وی ادامه داد: در این میان کمتر از نیم درصد این دام ها که مبتلا به سل بوده اند شناسایی و از چرخه تولید خارج شده اند .

پیرانی یادآور شد: در سال های اخیر با اجرای منظم و سالیانه عملیات تست، کشتار و حذف گاو های آلوده شیوع سل گاوی در گاوداری های استان تحت کنترل بوده و تا حد بسیار زیادی کاهش یافته است.