عملیات بهسازی 3000 واحد مسکونی روستایی آغاز شد

عباس بشیری در گفتگو با خبرنگار مهر در ارومیه با اعلام این مطلب افزود: در 9 ماهه گذشته امسال عملیات بهسازی سه هزار و 455 واحد مسکن روستایی در روستاهای آذربایجان غربی آغاز شده که در این مدت همچنین 10 هزار و 200 واحد برای عقد قرارداد به بانک های عامل معرفی شده و پنج هزار و 600 واحد نیز در مرحله آغاز عملیات اجرایی قرار دارند.

وی از رشد سه برابری بهسازی واحدهای مسکونی روستایی استان در مقایسه با سال گذشته خبرداد و افزود: پیش بینی می شود تا پایان سال جاری عملیات بهسازی در 21 هزار واحد مسکن روستایی در روستاهای استان آغاز شود که این امر تاثیر بسزایی در افزایش مقاومت اماکن مسکونی روستایی در برابر حوادث غیر مترقبه را به دنبال دارد.

جابجایی و مقاوم سازی چهار روستای در معرض خطر آذربایجان غربی

بشیری در ادامه از جابجایی چهار روستای در معرض خطر استان خبرداد و گفت: این روستاها به همت بنیاد مسکن استان و با هدف ارتقاء ضریب ایمنی روستاییان جابجا و مقاوم سازی می شود. معاون مسکن روستایی و بازسازی بنیاد مسکن انقلاب اسلامی آذربایجان غربی با بیان اینکه جابجایی این تعداد روستا تا پایان سال اتمام می یابد اظهارداشت: با اجرای آن زمینه ارتقاء ایمنی و کاهش تلفات جانی ناشی از حوادث غیر مترقبه ساکنان این روستاها بطور قابل ملاحظه ای فراهم می شود.

بشیری افزود: این روستاها در شهرستان های خوی، تکاب و سردشت آذربایجان غربی با جمعیتی بیش از هزار خانوار قرار دارند و مطالعات اولیه برای جابجائی این روستاها به پایان رسیده است.

وی خاطر نشان کرد: تاکنون عملیات جابجایی 14 روستای در معرض خطر استان به اتمام رسیده است که در این طرح یک هزار و 78 واحد روستایی در روستاهای شهرستان های خوی، سردشت، سلماس، تکاب و پیرانشهر در آذربایجان غربی احداث و به بهره برداری رسید.