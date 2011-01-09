آخرین اثر موراکامی به اسپانیایی ترجمه شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از منابع اینترنتی، انتظار می‌رود این رمان پرفروش در ماه آینده میلادی در بازار کتاب اسپانیا و کشورهای امریکای لاتین اسپانیایی زبان به فروش برسد.

رمان "1Q84" که حکایت آن در فصول مختلف به تناوب به دو شخصیت زن و مرد به نامهای آومیم و تنگو می‌پردازد در دو جلد نخست توانست عنوان پرفروشترین کتاب سال ژاپن را از آن خود کند و تا کنون میلیونها نسخه از سه جلد آن به فروش رفته ‌است.موفقیت این رمان همچنین باعث فروش آثار قبلی موراکامی و استقبال از سی‌دی موسیقی ذکر شده در رمان شده‌ است.

"1Q84" در سال 2009 در عرض یک هفته دو میلیون نسخه در ژاپن فروش رفت.

آثار داستانی و غیر داستانی این نویسنده همواره مورد تحسین منتقدان قرار گرفته و تا کنون جوایز بسیاری از جمله جایزه معتبر فرانتس کافکا را به دست آورده ‌است . آثار موراکامی به بیش از 40 زبان برگردانده شده‌است.

موراکامی کاندیدای جایزه نوبل 2009 بوده و وی را در رده نویسندگان مهم ادبیات پست‌مدرن می‌شناسند. نشریه گاردین نیز این نویسنده را به‌عنوان یکی از بزرگترین داستان‌نویسان زنده دنیا معرفی کرده ‌است.

از موراکامی تا کنون چندین اثر به فارسی ترجمه شده که از آن میان می‌توان به رمان "پس از تاریکی" ترجمه مهدی غبرائی، مجموعه داستان "پای عسلی" برگردان فرناز حائری و رمان "کافکا در ساحل" با ترجمه‌های مختلف اشاره کرد.

