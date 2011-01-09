اجرای طرح آمایش کشاورزی در آذربایجان غربی

به گزارش خبرنگار مهر در ارومیه، محمد رضا اصغری صبح شنبه در گفتگو با خبرنگاران افزود: اجرای این طرح با هدف مطالعه و جمع آوری آمار و اطلاعات دقیق از عرصه های مختلف کشاورزی و صنایع وابسته استان بزودی در آذربایجان غربی آغاز می شود.

وی با بیان اینکه اعتبار این طرح از منابع ملی توسط وزارت جهاد کشاورزی تامین می شود، بیان داشت: پیش بینی می شود اجرای این طرح تا پایان سال آتی به اتمام برسد و برنامه های راهبردی در روند توسعه متوازن و علمی بخش کشاورزی بر مبنای استعداد ها و ظرفیتهای منطقه ای تهیه شود.

آذربایجان غربی دارای یک میلیون هکتاراراضی قابل کشت است که از این میزان، 800 هزار هکتار زیر کشت انواع محصولات زراعی و باغی است.

براساس آمارهای موجود، متوسط بارندگی در دراز مدت در آذربایجان غربی 380 میلیمتردر سال بوده و پتانسیل آبی استان بیش از 18.8 میلیارد مترمکعب بوده که ازاین میزان 14.3 میلیارد مترمکعب سهم نزولات آسمانی، دو میلیارد مترمکعب ورودی ازاستانهای مجاور و 2.5 میلیارد مترمکعب نیز ذخیره آبهای زیر زمینی استان است.

درحال حاضر 329 هزار و490 نفر در بخش کشاورزی استان مشغول فعالیت بوده که 114 هزار و617 نفرآن را عشایر تشکیل می دهند.

مساحت مراتع آذربایجان غربی 2.5 میلیون هکتار و مساحت جنگل های استان نیز 17 هزار و 400 هکتاراست و بیش از 9 میلیون واحد دامی در استان وجود دارد.

در آذربایجان غربی، یک هزارو700 تشکل تولیدی، خدماتی و مشاوره ای فعال است که در این تشکل ها حدود 457 هزار و 817 نفر عضویت دارند.

آذربایجان غربی با 2.3 درصد مساحت کل کشور، 5.6 درصد از تولیدات کشاورزی را به خود اختصاص داده و رتبه ششم تولیدات کشاورزی را در کشور داراست.

این استان دارای مزیت های زیادی در بخش کشاورزی است که همجواری با سه کشور خارجی، وجود مجتمع های تولیدی، امکان تولید محصولات ارگانیک و گلخانه ای، تنوع کشت 46 نوع محصولات زراعی و باغی، نیروی انسانی تحصیل کرده و مزیت بالا در صادرات و ارزآوری از مهم ترین آنها به شمار می رود.

19 هزار و527 هکتارازاراضی استان زیرکشت زراعت چوب است که آذربایجان غربی، دومین رتبه را به لحاظ تولید چوب سرپا در کشور دارد.