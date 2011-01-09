انیمیشن وزوزی در همدان آماده پخش شد

محمد مهدی خداکرمی در گفتگو با خبرنگار مهر در همدان گفت: در این مجموعه با استفاده از تصویر سازی سه بعدی جذابیت های خاصی ایجاد شده است.

وی با اشاره به اینکه داستان های این انیمیشن حول چند زنبور می چرخد و تنبلی، خودخواهی، کمک به دیگران و همکاری با یکدیگر در انیمیشن وزوزی مطرح می شود، گفت: در قسمت های مختلف این انیمیشن موضوع های اخلاقی و رفتاری به نمایش گذاشته می شود.

خداکرمی با بیان اینکه تولید انیمیشن وزوزی 26 ماه طول کشیده است، ادامه داد: برنامه های انیمیشن در کودکان و نوجوانان بسیار تاثیر گذار است و با تولید آثار فاخر و ارزشمند می توان فرهنگ سازی کرد.

تهیه کننده و کارگردان انیمیشن وزوزی خاطر نشان کرد: این مجموعه علاوه بر پخش از شبکه های استانی از یکی از شبکه های سراسری نیز پخش خواهد شد.

وی یادآور شد: نرگس رستمی، راضیه سرمد، زهرا احمدی، مهدی شاد، سیاووش شیرانیان، مریم خوش اقبال و علی خطیبی عوامل دست اندرکار این انیمیشن هستند.