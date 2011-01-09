تردد در کمربندی اراک برای کارآموزان مرکز تخصصی فنی و حرفه ای خطرناک است

بهرام نجفی زاده درگفتگو با خبرنگار مهر در اراک، افزود: نبود پل عابر پیاده در این منطقه بسیاری از کارآموزان و دانشجویان پیام نور خطرات بسیاری به همراه دارد.

وی ادامه داد: بارها با مقامات اجرایی استان از جمله فرماندار، شهردارو.. و حتی مسئولان کشوری برای احداث این کل مکاتبه شده اما مثمر ثمر واقع نشده است.

نجفی زاده با تاکید براینکه علاج واقعه را قبل از وقوع باید کرد، تصریح کرد: خودروها در این جاده کمربندی با سرعت زیاد تردد می‌کنند و دانشجویان و کارآموزان مرکز آموزش های فنی و حرفه ای خواهران و برادران مجبور به عبور ازعرض این جاده هستند.

وی با بیان اینکه از ابتدای سال تا کنون 51 هزار و 200 نفر در استان آموزش‌های فنی و حرفه‌ای را در بخش‌های مختلف دریافت کرده اند، گفت: توجه به آموزش‌های فنی‌وحرفه‌ای در شرایطی که با کمبود اشتغال مواجه هستیم، یک ضرورت است.

مدیرکل فنی‌وحرفه‌ای اظهار داشت: در 9 ماه گذشته 106 نفر به طور مستقیم برای اشتغال به شهر صنعتی کاوه معرفی شده اند که این مهم از وظایف کاریابی ‌های اداره شهرستان‌ها انجام می‌شد اما با توجه به این آموزش‌ها این افراد برای اشتغال معرفی نمی‌شدند.

گفتنی‌ است سازمان فنی‌وحرفه ای استان مرکزی دارای 20 مرکز ثابت و 14 مرکز جوار بین کارگاهی‌ است.

