حرکت درست هدفمندکردن یارانه ها به قطع وابستگی کشور منجر می شود

احمد لطفی در گفتگو با خبرنگار مهر در اراک با تاکید بر اینکه طرح هدفمندسازی یارانه ها یک طرح اساسی و بسیار سنگینی است، افزود: اگر این طرح درست واساسی اجرا نشود قطعا" تبعات وآثار آزار دهنده ای برای مردم خواهد داشت.
وی بر بررسی، مطالعه و آنالیز دقیق این طرح در راستای قیمت گذاری واقعی و مشخص نمودن قیمت واقعی هزینه ها تاکید کرد و اظهار داشت: برای تولید و مصرف کشور باید الگوی درست و واقعی را تعریف کرد.
نماینده مردم اراک، کمیجان و خنداب در مجلس شورای اسلامی رعایت اصول بهینه مصرف توسط مجریان طرح و مسئولان را ضروری دانست و تصریح کرد: مسئولین ومجریان طرح به عنوان الگو برای مردم هستند و باید نحوه درست مصرف کردن را ابتدا خود اجرا و سپس از مردم بخواهند که درست مصرف کنند.
لطفی با تاکید بر اینکه کشوردر حال حاضر مصرف کننده است و سرانه مصرف کشور با بسیاری از کشورهای دنیا تفاوت دارد متذکر شد: علت این مسئله در این است که مردم ایران ازطریقه درست مصرف کردن آگاهی کامل ندارند.
وی برآموزش وآگاهی اصول درست مصرف کردن تاکید کرد و گفت: باید از امکانات موجود درست و به موقع استفاده کرد.
نماینده مردم اراک؛کمیجان وخنداب در مجلس شورای اسلامی با اعلام اینکه سازمان بازرگانی به عنوان الگو برای مردم مطرح است خاطر نشان کرد: خوشبختانه استان مرکزی بدلیل عملکرد مناسب ومطلوب سازمان بازرگانی در مقایسه با سایر استانهای کشور کمترین مشکل را در بحث اجرای طرح قانون هدفمند سازی یارانه ها داشته است.
نظر شما