امام جمعه اشتهارد کرج استعفا کرد

به گزارش خبرنگار مهر در کرج، حجت الاسلام محمد رضا زارع خورمیزی به علت عوارض ناشی از مجروحیت شیمیایی هشت سال دفاع مقدس استعفای خود را از امامت جمعه بخش اشتهارد کرج به شورای سیاست گذاری ائمه جمعه کشور تقدیم کرد که با این استعفا موافقت شد.

وی از بهمن ماه سال گذشته تاکنون امامت جمعه بخش اشتهارد را بر عهده داشته است، پیش از وی نیز به مدت 9 سال حجت الاسلام علی الهی امامت جمعه این بخش را برعهده داشت.

حجت الاسلام زارع خورمیزی در طول فعالیت خود در حدود یک سال گذشته منشا خدمات سازنده و خوبی برای بخش اشتهارد بوده است و به گفته خود تنها به دلیل بیماری و ناتوانی جسمی ناشی از مجروحیت شیمیایی دوران دفاع مقدس تقاضای استعفا کرده است.

بخش اشتهارد با بیش از 35 هزار نفر جمعیت در 70 کیلومتری جنوب غربی کرج قرار دارد.