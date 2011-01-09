اندیشمندان منصف غیرمسلمان در برابر عظمت قرآن سر تعظیم فرود آورده اند

به گزارش خبرنگار مهر در مشهد، مسابقات بین المللی قرآن دانشجویان مسلمان در مشهد عصر امروز با شرکت قاریان و حافظان قرآن از 40 کشور جهان در سالن همایشهای صدا و سیمای مشهد افتتاح می شود.

آیت الله مکارم شیرازی با ارسال پیامی به این جشنواره، ضمن تبریک برای برگزاری چنین برنامه ای اظهار داشت: حقیقت این است که قرآن، نور و کتاب مبین است و به همین دلیل پیروان خود را در مسیر زندگی به سرچشمه نور که ذات پاک خداوند و قرب اوست هدایت می ‌کند و از ظلمات بیراهه ‌ها و پرتگاه ‌ها و دامهای شیطانی رهایی می ‌بخشد.

در این پیام آمده است: عظمت قرآن به قدری است که حتی اندیشمندان غیرمسلمان اما با انصاف، سر تعظیم در برابر آن فرود آورده‌ اند به نحوی که شبلی شمیل مادی در این زمینه گفته است من اگر چه آیین پیامبر اسلام را نپذیرفته ‌ام ولی آیا می‌ توانم به آیات محکم و عالمانه او کافر شوم؟!

در این پیام همچنین آمده است: آنهایی که بر اثر تعصبهای بی ‌دلیل در برابر این چشمه نور سر تعظیم فرود نیاورده ‌اند و از آن می ‌گریزند، دلیلی بر نفی معارف و تعلیمات آن در دست ندارند و معمولا به بهانه‌ جویی روی می‌آورند و به آن قناعت می‌ کنند.

آیت الله مکارم شیرازی با تاکید بر حفظ قرآن و تلاوت و قرائت آن با تمام آداب، در این پیام آورده است: اما فراموش نکنید که به مضمون سوره ص، آیه 29 هدف نهایی از همه این امور تدبر و اندیشیدن در این آیات و سپس پیاده کردن آنها در عمل است.

آیت الله مکارم شیرازی در بخش دیگری از این پیام ضمن ابراز خرسندی از حضور دانشجویان از سراسر جهان اسلام در کشور اسلامی ایران و مشهد مقدس، این دانشجویان را افتخار جهان اسلام خواند و برای آنها آرزوی موفقیت کرد.