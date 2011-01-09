صابونی به جمع بازیگران "سنگ و سبو" پیوست

به گزارش خبرگزاری مهر، نمایش موسیقایی "سنگ و سبو" به کارگردانی علیرضا محمدی قرار است دهه آخر ماه صفر به مدت 10 شب در تالار و حدت روی صحنه برود. این نمایش با هدف حمایت از اجرای آثار فاخر موسیقایی و نمایشی تولید شده و موضوع آن درباره اتفاقاتی است که در روز عاشورا بر حضرت رقیه (س) می‌گذرد. فرزین صابونی به تازگی به جمع بازیگران این نمایش پیوسته است.

سعید میناروش، الهام پاوه‌نژاد، نیما کرمی و امیرحسین مدرس در نمایش موسیقیایی "سنگ و سبو" ایفای نقش می‌کنند. پیمان خازنی آهنگساز و سیامک احصایی طراح صحنه این اثر هستند. از دیگر عوامل این نمایش می‌توان به مهدی محمدی تهیه‌کننده، نیما گودرزی دستیار کارگردان، علیرضا اولیایی مدیر تولید و گلناز گلشن طراح لباس اشاره کرد.

این نمایش از 4 تا 14 بهمن‌ماه ساعت 19:30 در تالار وحدت اجرا می‌شود.