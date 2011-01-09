فعالیت ماست بندیهای بدون مجوز در لرستان / غذای سلامتی در خطر!

به گزارش خبرنگار مهر در خرم آباد، تحقیقات زیادی در مورد اثرات درمانی و پیشگیرانه‌ ماست و باکتریهایی که در تولید آن به کار رفته اند بر بیماری هایی مانند سرطان، عفونت ها، اختلالات دستگاه گوارش و آسم انجام شده است.

این نظریه وجود دارد که افزایش مصرف ماست ، به خصوص در افراد دارای اختلال ایمنی مانند افراد مسن، پاسخ ایمنی و مقاومت به بیماری های مرتبط با آن را افزایش می‌دهد.

این در حالیست که وضعیت فعالیت ماست بندی های سطح شهر خرم آباد که به صورت عمده اقدام به تولید ماست و سایر لبنیات می کنند موجب شد تا بررسی در این زمینه به عنوان یکی از مصوبات شورای سلامت استان در دستور کار قرار گیرد تا در جلسه شامگاه شنبه این شورا نتایج بررسی ها در این زمینه نگران کننده ارزیابی شود.

مطابق اعلام مسئولان دانشگاه علوم پزشکی استان لرستان از 15 ماست بندی که به صورت عمده و در سطح وسیع در شهر خرم آباد فعالیت دارند تنها 5 ماست بندی دارای مجوز هستند و مابقی بدون مجوز فعالیت می کنند.

تولید لبنیات مشمول استاندارد اجباری است

این در حالیست که به گفته مدیر کل استاندارد و تحقیقات صنعتی استان لرستان تولید لبنیات مشمول استاندارد اجباری است و باید این واحدها در راستای استاندارد سازی تولیدات خود اقدام کنند.

محمد رضا واعظی پور با اشاره به تولید انواع و اقسام تولیدات صنعتی در این کارگاههای تولید لبنیات، تصریح کرد: برخی از این واحدها شرایط یک واحد استاندارد را دارند ولی اقدام به گرفتن پروانه تولید صنعتی نمی کنند.

از سوی دیگر معاون بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی لرستان و رئیس مرکز بهداشت استان نیز معتقد است که باید معاونت غذا و دارو دانشگاه علوم پزشکی بر روند فعالیت ماست بندی های سطح استان نظارت داشته باشد.

صدور مجوز برای ماست بندیها باید از سوی معاونت غذا و دارو صورت گیرد

امید علی پاپی با تاکید بر اینکه باید صدور مجوز از سوی معاونت غذا و دارو صورت گیرد، بیان داشت: باید پیگیری لازم برای تعیین وضعیت و ساماندهی این واحدهای تولید لبنیات از سوی این معاونت صورت گیرد.

وی تصریح کرد: نباید اجازه داده شود به صورت خودسرانه در سطح استان هر مغازه و کارگاهی در زمینه تولید مواد غذایی مردم بدون نظارت ایجاد شود.

معاون بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی لرستان با تاکید بر اینکه هر مغازه ای که در سطح شهر ایجاد می شود باید مجوز داشته باشد، بیان داشت: در عمده موارد مجوز در این زمینه بر عهده بهداشت است ولی این موضوع نظارت دیگر دستگاهها را نفی نمی کند.

بازرگانی باید بر روند صدور مجوزها نظارت کند

این در حالیست که معاون غذا و دارو دانشگاه علوم پزشکی استان لرستان نیز در واکنش به اظهارات یاد شده معتقد است که این معاونت به کارخانه های فعال در این زمینه در صورت مراجعه مجوز می دهد.

وی ادامه داد: این در حالیست که واحدهای بدون مجوز یاد شده به طور عمده در سطح کارگاهها و واحدهای تولید لبنیات هستند و این موضوع ارتباطی به این معاونت ندارد و در حوزه بازرگانی است.

ماست بندیهای خرم آباد زیرمجموعه هیچ صنفی نیستند

رئیس سازمان بازرگانی استان لرستان نیز با بیان اینکه این واحدهای تولید لبنیات واحدهای کوچکی هستند، تصریح کرد: این واحدها متعلق به هیچ کدام از اصناف سطح استان نیستند.

حجت الله بیرانوند با اشاره به فعالیت این کارگاههای تولید لبنیات در سطح مغازه های کوچک، تصریح کرد: اگر این واحدها صنفی تلقی می شوند دانشگاه علوم پزشکی لیست آنها را بدهد تا با کمک نیروی انتظامی و اماکن اقدام به تعطیلی آنها شود.

مشتری ماست بندیهای سنتی بیشتر از کارخانجات صنعتی!

وی با تاکید بر اینکه این واحدهای تولیدی به طور عمده مجوز ندارند و فعالیت آنها غیربهداشتی است، یادآور شد: این در حالست که این واحدهای تولید لبنیات دارای مشتری های زیادی هستند و حتی در برخی موارد مراجعه کنندگان آنها از کارخانجات فعال در استان هم بیشتر است.

رئیس سازمان بازرگانی استان لرستان تصریح کرد: این در حالیست که این واحدهای تولیدی علاوه بر ماست انواع لبنیات را نیز تولید و عرضه می کنند.

بیرانوند پیشنهاد کرد با تدوین استانداردهای لازم در این زمینه این واحدها در صورت تامین شرایط مورد نظر به عنوان رسته لبنیات به صنف معرفی شده و برای دریافت پروانه کار اقدام کنند.

سلامت ماستی که سر سفره مردم می رود باید تضمین شده باشد

معاون سیاسی امنیتی استانداری لرستان نیز در این جلسه در سخنانی اظهار داشت: آمار یاد شده در مورد فعالیت ماست بندی های غیرمجاز در سطح شهر خرم آباد در حالیکه این کالای مصرفی هر روزه روی سفره های مردم است قابل قبول نیست.

علی چراغیان تصریح کرد: ماست و لبنیات به عنوان یکی از پرمصرف ترین کالاهای غذایی باید با سلامت تضمین شده به دست مردم برسد.

وی با تاکید بر اینکه موافق تعطیلی این واحدهای تولید لبنیات در سطح استان نیستیم، بیان داشت: باید تمهیداتی اتخاذ شود که این واحدها حداقل استانداردها و لوازم بهداشتی را رعایت کنند.

ساماندهی ماست بندیهای لرستان ضروری است

معاون سیاسی امنیتی استانداری لرستان خواستار ساماندهی فعالیت این واحدهای تولیدی شد و خاطر نشان کرد: اگر مد نظر شورای سلامت مواردی است که در سطح شهر به صورت سنتی اقدام به ماست بندی می کنند به نظر تعداد این واحدها بیشتر از 15 واحد خواهد بود.

چراغیان با تاکید بر ضرورت بررسی های بیشتر در این زمینه، یادآور شد: باید قبل از بهداشت و دانشگاه علوم پزشکی سایر دستگاههای نظارتی در این زمینه فعالیت خود را به نحو احسن انجام دهند.

در پایان این جلسه مصوب شد به منظور تدوین استانداردهای لازم برای فعالیت ماست بندی های سطح استان لرستان کمیته ای با حضور معاونت غذا و دارو، مرکز بهداشت استان، اداره کل استاندارد، سازمان بازرگانی، دامپزشکی و نماینده دادستانی تشکیل و استانداردهای مورد تایید این کمیته پس از تصویب در کمیسیون نظارت برای صدور پروانه برای واحدهای واجد شرایط به صنف مورد نظر ارائه شود.